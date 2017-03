Bank Ochrony Środowiska przyznaje specjalne wyróżnienia – „Klony” – firmom z całej Polski, które nie tylko stawiają na efektywność biznesu, ale i funkcjonują w harmonii ze środowiskiem naturalnym (liść klonu jest elementem logotypu BOŚ). W ostatnich dniach odbyła się uroczysta gala w Gdańsku – wyróżnienia trafiły do Aquaparku w Redzie, Galerii Neptun, spółki Morex oraz Fundacji Hospicyjnej.

Bank Ochrony Środowiska w ramach regionalnych uroczystości przyznaje wyróżnienia w kategoriach: Znaczący efekt ekologiczny oraz Innowacja ekologiczna. Ponadto Bank wspólnie z Fundacją BOŚ wręcza wyróżnienie specjalne w kategorii: Firma ekologicznie i społecznie zaangażowana.

Podczas gali w Gdańsku regionalne wyróżnienia za znaczący efekt ekologiczny oraz za innowację ekologiczną, wręczyli Stanisław Kluza prezes BOŚ, Dariusz Grylak wiceprezes BOŚ oraz Wiesław Kostrzewa, Dyrektor Centrum Korporacyjnego BOŚ w Gdańsku.

Za znaczący efekt ekologiczny uhonorowano dwie firmy. Galeria Neptun sp. z o.o. odebrała wyróżnienie za budowę nowoczesnej galerii handlowej „Neptun” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową. Co warto podkreślić, budowa galerii wpisała się w program rewitalizacji przestrzeni miejskiej i poprzemysłowej, po dawnej fabryce obuwia Neptun. W obiekcie zastosowano rozwiązania proekologiczne, m.in. oświetlenie typu LED z wyłącznikami zmierzchowymi i czasowymi, zdecydowano się także na automatyczną regulację poziomu zużycia wody, stworzono ścieżki rowerowe wokół obiektu. Galerię Neptun reprezentowali Tomasz Pastwa i Mariusz Szwarc, właściciele galerii.

Uhonorowanym w tej kategorii został także Zespół Basenów Rekreacyjnych w Redzie sp. z o.o., czyli Aquapark w Redzie. W imieniu spółki wyróżnienie odebrali Mariusz Stanisławczyk, Prezes Grupy Semeko, właściciela obiektu i Adam Mierzejewski, Dyrektor Aquaparku. Wybudowany w Redzie kompleks został doceniony m.in. za maksymalizację zysków energetycznych i ograniczenie strat ciepła, co przyczynia się do redukcji kosztów eksploatacyjnych całego obiektu o co najmniej 80 proc. w stosunku do budynku wykonanego w standardowej technologii.

W kategorii innowacja ekologiczna wyróżniono zakład zamrażania produktów rybnych firmy Morex sp. o.o. Nagrodę odebrał Roman Bigus, Prezes firmy. Inwestycja doceniona została za niestandardowe rozwiązania, które w znaczący sposób zmniejszają zużycie energii. Dodatkowo zastosowane w zakładzie technologie zasadniczo wpływają na efektywność energetyczną budynku.

Bank, wspólnie z Fundacją BOŚ, przyznał także wyróżnienie specjalne w kategorii: Firma ekologicznie i społecznie zaangażowana. Otrzymała je Fundacja Hospicyjna z Gdańska, promująca idee hospicyjne w społeczeństwie, wspierająca ponad 100 hospicjów w całej Polsce.

Wielki finał i rozdanie nagród głównych, czyli Klonów, przyznawanych za efektywne biznesowo i proekologiczne przedsięwzięcia, a także społeczne zaangażowanie, odbędzie się jesienią w Warszawie.