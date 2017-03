Polska notuje dobre wyniki w rozwoju sieci szerokopasmowych: powstało już 420 tys. km światłowodów - powiedział w środę prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Marcin Cichy

Naszym głównym celem jest danie konsumentowi jak najlepszej usługi - w przypadku sieci szerokopasmowych: o jak największej przepustowości – mówił prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Marcin Cichy na X Konferencji "Sieci Szerokopasmowe" w Warszawie.

Zaznaczył, że dobre pokrycieinfrastrukturą szerokopasmową może stworzyć bodziec do rozwoju gospodarki, o którym wicepremier Mateusz Morawiecki mówił w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Mamy już dość dobre know-how po stronie konsumenckiej, bo jeżeli popatrzymy na kwestie popytu, to ponad 90 proc. Polaków, 98 proc. gospodarstw domowych z dziećmi, korzysta w chwili obecnej z internetu, 80 proc. Polaków deklaruje, że ma komputer, 70 proc. że używa go przynajmniej raz w tygodniu, a 45 proc. Polaków ma smartfona - podkreślił.

Według niego Polska notuje dobre wyniki, jeśli chodzi o rozwój sieci szerokopasmowych: przyrost infrastruktury światłowodowej jest na poziomie 33 proc. - jest już w sumie 420 tys. km linii światłowodowych i ponad 100 tys. węzłów optycznych.

Jednak, jak zaznaczył Cichy, dyskusja w Unii Europejskiej nie tylko dotyczy dziś dostępu obywateli do szybkiego internetu, ale także rozwoju sieci 5G. Jak przypomniał, do 2020 roku Komisja Europejska chce objąć siecią 5G przynajmniej po jednym mieście każdego kraju członkowskiego.

Sieć 5G to określenie stosowane do kolejnej generacji szybkiego, mobilnego internetu. Prace związane z rozwojem tego standardu związane są z rosnącą liczbą podłączonych urządzeń do internetu, a także z rozwojem internetu rzeczy. Jak prognozują specjaliści w niedalekiej przyszłości do internetu będą podłączone nie tylko smartfony, komputery, ale także urządzenia AGD, telewizory, samochody, drony, inteligentne zegarki itp.

Obecnie stosowane standardy transmisji danych nie będą w stanie poradzić sobie z obsługą tak wielu urządzeń. W związku z tym eksperci pracują nad siecią 5G, która ma zapewnić sprawną obsługę tak dużej liczby urządzeń ciągle podłączonych do sieci.

Przekazał, że wśród działań strategicznych do 2021 roku, poza budowaniem samych sieci, istotnym elementem będzie także kwestia zarządzania częstotliwościami.

Przed nami za chwilę dystrybucja pasma 450 MHz. 700 MHz także jest w grze. To jest już horyzont określony przez Komisję Europejską, kilka dni temu KE potwierdziła, że to pasmo będzie wykorzystywane na potrzeby 5G. Ale każdy wie, że to będzie za mało. Trzeba już myśleć o wyższych pasmach powyżej 3,4 GHz, a nawet powyżej 10 GHz - mówił prezes.

Na tej samej konferencji wiceminister cyfryzacji Piotr Woźny powiedział, że w opinii inwestorów, członków zarządów firm telekomunikacyjnych czy infrastrukturalnych funduszy inwestycyjnych Polska jest "gigantycznym placem budowy, jeżeli chodzi o sieci szerokopasmowe".

Wiele dzieje się w tym obszarze i są środki publiczne, którymi wspiera się te projekty - zauważył.

W tym kontekście wskazał m.in. na Program Operacyjny Polska Cyfrowa. Przypomniał też, że w rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju uwzględniono zarówno Narodowy Plan Szerokopasmowy, a więc likwidację "białych plam" na mapie polskiego internetu, a także ideę ogólnopolskiej sieci edukacyjnej, której celem jest połączenie ze sobą wszystkich szkół w Polsce.

Według Ministerstwa Cyfryzacji Narodowy Plan Szerokopasmowy ma na celu zwiększenie dostępu do internetu i zmniejszenie różnic geograficznych w dostępie do sieci, upowszechnienie nowoczesnej infrastruktury sieciowej i dostępowej następnej generacji (NGN/NGA), poprawę atrakcyjności ekonomicznej inwestycji prywatnych w infrastrukturę szerokopasmową, w szczególności w obszarach odległych i mało zaludnionych, wzrost zainteresowania społeczeństwa i firm internetem oraz wykorzystania go w życiu społecznym i gospodarczym, a także przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego.

PAP, MS