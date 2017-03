PZU, PFR i Unicredit postanowiły uprościć strukturę transakcji nabycia akcji Banku Pekao, która polega w głównej mierze na zastąpieniu pośredniego nabycia akcji przez PZU, nabyciem bezpośrednim - poinformowało PZU w komunikacie.

Transakcja nie będzie przebiegała dwuetapowo, a zostanie zrealizowana w strukturze obejmującej bezpośrednie nabycie przez PZU SA i PFR wszystkich akcji banku będących przedmiotem transakcji w jednej transzy.

"Strony SPA (umowy sprzedaży pakietu akcji - PAP) przewidują, że nabycie całego umówionego pakietu akcji banku nastąpi jednorazowo w dniu zamknięcia transakcji, tj.: PZU SA nabędzie bezpośrednio akcje Banku reprezentujące ok. 20 proc. ogólnej liczby głosów, a PFR jednocześnie nabędzie bezpośrednio akcje banku reprezentujące ok. 12,8 proc. ogólnej liczby głosów" - napisano w komunikacie.

W związku ze zmianą struktury, uproszczone zostaną warunki zawieszające wskazane w raporcie z 8 grudnia 2016 r., od których spełnienia uzależniona jest realizacja transakcji. W szczególności, sprzedający nie będzie zobowiązany do uzyskania decyzji KNF w przedmiocie nabycia akcji banku przez swoją spółkę celową.

Po podpisaniu aneksu do SPA warunki zawieszające transakcji obejmują w szczególności: uzyskanie zgód organów antymonopolowych w Polsce i na Ukrainie oraz uzyskanie przez PZU SA i PFR stosownych zgód lub decyzji KNF, przy czym warunek uzyskania zgody antymonopolowej na Ukrainie został już spełniony.

W grudniu PZU i PFR poinformowały, że zgadzają się kupić 32,8 proc. akcji Pekao za 10,6 mld zł, w tym PZU zapłaci 6,46 mld zł. Transakcja obejmuje zakup przez działające w porozumieniu PZU i PFR pakietu akcji obejmującego docelowo ok. 32,8 proc. ogólnej liczby głosów. Transakcja miała być realizowana w dwóch etapach. W ramach pierwszego etapu PZU SA miało nabyć 100 proc. udziałów w spółce celowej, która będzie właścicielem akcji banku reprezentujących ok. 20 proc., a PFR miało dokonać bezpośredniego nabycia pakietu akcji reprezentującego ok. 10 proc. ogólnej liczby głosów. W drugim etapie, po nie mniej niż 60 dniach od pierwszej transakcji, PFR miał kupi pozostały pakiet akcji reprezentujący ok. 2,8 proc. ogólnej liczby głosów.

PAP, sek