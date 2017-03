Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) potwierdził, że PGNiG S.A. częściowo nie wykonało decyzji UOKiK - poinformował Urząd w czwartkowym komunikacie. Spółka nie usunęła z umów z odbiorcami ograniczeń w zmniejszaniu ilości zamawianego gazu.

Jak przypomniał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w grudniu 2013 r. wydał decyzję, w której wskazał, że Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. nadużyło swojej pozycji dominującej.

Spółka zobowiązała się wówczas dobrowolnie, że zmieni treść umów ze swoimi odbiorcami, m.in. usunie ograniczenia w zmniejszaniu ilości paliwa oraz mocy umownej zamawianych na kolejny rok gazowy - czytamy w informacji.

W październiku 2014 r. urząd wszczął postępowanie sprawdzające, które wykazało, że PGNiG S.A. nie wykonało w całości decyzji.

Spółka zaproponowała odbiorcom usunięcie zakwestionowanych postanowień przy jednoczesnym wprowadzeniu nowych postanowień o podobnych skutkach - wskazał Urząd.

Odbiorcy, przyjmując zaproponowane warunki, zobowiązaliby się do nabywania od PGNiG S.A. gazu, którego minimalna ilość byłaby stała, ustalona na określonym poziomie zamówienia z 2014 r.

Maksymalna kara za niewykonanie decyzji Urzędu wynosi do 10 tys. euro za każdy dzień zwłoki. Na PGNiG S.A. została nałożona sankcja 5 tys. euro dziennie za 490 dni opóźnienia. Łącznie było to 2 mln 450 tys. euro, co stanowiło równowartość ponad 10 mln zł. Przedsiębiorca odwołał się od decyzji

Jak wskazał UOKiK, w marcu 2017 r. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w całości oddalił odwołanie, utrzymując w mocy rozstrzygnięcie Urzędu. W ustnym uzasadnieniu wyroku sąd stwierdził, że wykonanie decyzji powinno nastąpić zgodnie z jej treścią.

W ocenie SOKiK, wobec jasno określonego sposobu wykonania decyzji w jej sentencji, nie można uznać za prawidłowe jej wykonanie działań PGNiG S.A. polegających na faktycznym wprowadzeniu nowych postanowień wykraczających poza zakres zobowiązania.

Sąd uznał, że wysokość kary została wyznaczona prawidłowo.

Jak poinformował UOKiK, PGNiG ma jeszcze prawo odwołać się od tej decyzji.

SzSz(PAP)