Jak wynika z badań NBP, świadczenia w ramach programu 500+ sprawiły, że Polacy bez pracy są gotowi podjąć zatrudnienie za mniejszą kwotę niż wcześniej. To kolejny dowód, że program wspierający rodzinę pozytywnie wpływa na rynek pracy

Narodowy Bank Polski opublikował raport o rynku pracy w ostatnim kwartale 2016 r. Poza informacjami o ogólnej sytuacji (jest dobra, bezrobocie spada i zatrudnienie rośnie) oraz ostrzeżeniami związanymi ze starzeniem się społeczeństwa w Polsce, zajął się także efektami Programu 500+.

Efekty okazały się zaskakujące. Mianowicie z badań banku centralnego wynika, że… spadły oczekiwania płacowe w grupie osób bez pracy, które uzyskują środki z 500+.

Nie ma wątpliwości, że jest to efekt wejścia w życie programu.

Mając pewność co do wprowadzonej zmiany, lecz przed faktycznym otrzymaniem transferów, niepracujący członkowie gospodarstw domowych w Polsce deklarowali niższy wzrost stawki poniżej której nie byliby skłonni pracować (płacy progowej) niż pozostałe gospodarstwa domowe. Co do poziomu, niepracujący członkowie gospodarstw uprawnionych i nieuprawnionych do świadczeń deklarują zbliżone oczekiwania, lecz wzrost pomiędzy 2015 i 2016 rokiem był znacznie niższy w gospodarstwach uprawnionych niż nieuprawnionych – napisali analitycy NBP.