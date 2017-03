Lokale, które powstaną w ramach programu Mieszkanie plus, powinny zostać majątkiem państwa - uważa Konrad Płochocki, dyrektor generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich (PZFD).

PZDF, zrzeszający 144 firmy, pozytywnie ocenia Narodowy Program Mieszkaniowy, którego celem jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych Polaków. PZFD uważa jednak, że mieszkania, które powstaną w ramach programu Mieszkanie plus, powinny zostać w majątku państwa.

W naszej ocenie program, który jest odpowiedzią na potrzeby najuboższych obywateli, nie mogących pozwolić sobie na zakup własnego mieszkania nawet na kredyt - zaznaczył.

Dodał, że program powinien być realizowany we współpracy sektora publicznego z prywatnym.

Jako branża dysponujemy wieloletnim doświadczeniem i wiedzą niezbędną do efektywnej realizacji tak dużego projektu - tłumaczył w czwartek PAP Konrad Płochocki, dyrektor generalny PZFD.

Podkreślił, że "pewne kwestie budzą nasze obawy". Jak wyjaśnił, chodzi o równość zasad obowiązujących wszystkie podmioty na rynku. "W naszej ocenie preferencje podmiotowe czy nierynkowe zasady dostępu do różnych dóbr są niedopuszczalne. Polski Związek Firm Deweloperskich, jako jeden z głosów eksperckich, podkreśla, że mieszkania, które powstaną w ramach programu powinny zostać majątkiem państwa i być wykorzystywane przez osoby rzeczywiście potrzebujące (...) wsparcia. A to wyklucza proponowaną możliwość przekazywania mieszkań na własność" - zaznaczył.

PZFD uważa, że "wdrażanie kolejnych programów stwarza dobrą okazją do dyskusji pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym na temat najlepszego sposobu wsparcia przez rząd dążenia do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych społeczeństwa".

Rząd przyjął uchwałę ws. Narodowego Programu Mieszkaniowego (NPM) 27 września 2016 roku. Zakłada ona zwiększenie dostępu do mieszkań dla osób o średnich i niskich dochodach oraz poprawę stanu technicznego zasobów mieszkaniowych wraz ze zwiększeniem ich efektywności energetycznej.

Jedną ze składowych Narodowego Programu Mieszkaniowego jest program Mieszkanie plus, zgodnie z którym powstaną m.in. tanie mieszkania na wynajem z możliwością nabycia do nich prawa własności. Średni czynsz w mieszkaniu na wynajem, bez uwzględnienia kosztów eksploatacji oraz mediów, ma wynieść od 10 do 20 zł za mkw. W opcji najmu z docelowym wykupem mieszkania stawka czynszu ma wynieść ok. 12-24 zł za m kw.

W programie preferowane będą rodziny wielodzietne i rodziny o niskich dochodach, ale prawo ubiegania się o najem mają mieć wszyscy obywatele. Lokale mają być budowane m.in. na gruntach wniesionych do Narodowego Funduszu Mieszkaniowego m.in. przez Skarb Państwa i gminy. Zgodnie z założeniami programu Mieszkanie plus, inwestycje mieszkaniowe będą realizowane na gruntach pozyskanych z trzech źródeł: jednostek samorządu terytorialnego, skarbu państwa i spółek z jego udziałem, oraz inwestorów prywatnych.

Na podst. PAP