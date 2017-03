Ministerstwo Energi liczy, że przygotowywana właśnie ustawa o elektromobilności wejdzie w życie od początku przyszłego roku - powiedział w czwartek PAP Piotr Zaremba, menadżer programu e-Car w resorcie energii.

Zakładam, że po wakacjach powinniśmy mieć projekt ustawy o elektromobilności gotowy do przekazania do parlamentu. (...) Jest to harmonogram ambitny (...). Zależy nam, żeby od stycznia przyszłego roku ta ustawa już obowiązywała - powiedział PAP Zaremba. Obecnie skończyliśmy prace eksperckie w ministerstwie, czekamy tylko na zielone światło od naszego kierownictwa. Następnie przekażemy ją do konsultacji społecznych i równolegle – międzyresortowych - dodał.

Zaremba powiedział, że w ustawie są dwie grupy przepisów - jedne dotyczące samochodów, i te dotyczące autobusów. Zaznaczył, że te dwie grupy pojazdów zostały potraktowane oddzielnie, gdyż są kierowane na zupełnie inne rynki.

Według Zaremby w ustawie znajdą się też zachęty dla użytkowników, aby ci decydowali się na zakup samochodów elektrycznych.

Chcielibyśmy na przykład wpuścić samochody elektryczne na buspasy czy umożliwić bezpłatne parkowanie w centrach miast. To te z miękkich zachęt, ale również ważne, zwłaszcza dla firm, które wykorzystują samochody do pracy - wyjaśnił.

Zaznaczył, że w ustawie będą również zachęty w postaci preferencji dla pojazdów elektrycznych, mające wymiar finansowy.

Ważna w tej ustawie jest też część dotycząca infrastruktury, bo dzisiaj tej infrastruktury nie ma - powiedział Zaremba.

Dodał, że do ustawy zostanie wprowadzony taki mechanizm, który zagwarantuje, że w roku 2020 będzie 6 tys. punktów ładowania normalnej mocy i ponad 400 punktów szybkiego ładowania.

Rozwój elektromobilności został wpisany do Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – wpisano rozwój transportu zeroemisyjnego zarówno zbiorowego, jak i indywidualnego. Program zakłada m.in., że do 2025 r. po polskich drogach będzie jeździć milion samochodów elektrycznych. Zaproponowane rozwiązania mają z jednej strony poprawić bezpieczeństwo energetyczne kraju, z drugiej przyczynić się do zmniejszenia zanieczyszczeń emitowanych przez transport.

Plan uwzględnia też elektryfikację transportu publicznego. Jego uzupełnieniem są rozwiązania dotyczące budowy infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych, które zostały zdefiniowane w krajowych ramach polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.

Na podst. PAP