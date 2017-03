Co najmniej 90 mln trafi z PFRON do organizacji pozarządowych, które zajmują się zwiększeniem aktywności osób z niepełnosprawnościami. Dzięki środkom z konkursu "Kurs na samodzielność" wsparcie może otrzymać nawet 80 tys. osób - powiedział prezes PFRON Robert Kwiatkowski.

Podkreślił, że konkurs jest największym, organizowanym przez PFRON.

Złożono do nas ponad 550 ofert. To jest o 40 proc. więcej niż w poprzednich latach - podkreślił. To tylko pokazuje, że jest wiele organizacji, które pomagają osobom niepełnosprawnym, inicjują działania, wspierając takie osoby. Co ważne, wyręczają państwo w wielu obowiązkach, które państwo powinno realizować. I trochę zastępują system, którego do końca nie ma - mówił.