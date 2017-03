X-Trade Brokers ma ostatnio dobrą passę. Na renomowanej FxCuffs, na którą przyjeżdżają traderzy z całej Europy, zgarnął większość prestiżowych wyróżnień

Do XTB trafiło aż pięć statuetek, w tym dwie, którymi broker chwali się najbardziej: „Polski Broker Forex Roku” i „Polski Broker CFD Roku”. Nie zdobył, bo nie mógł, z racji na swoje polskie pochodzenie, zagranicznych wyróżnień: za rynek Forex, które trafiło do CMC Markets, i za CFD - zdobył je Saxo Bank A/S.

FxCuffs to wielka impreza, na którą ciągną gracze nie tylko z Polski. Odbywa się w Krakowie (jej trzecia edycja miała miejsce 24 i 25 marca), uczestniczą w niej czołowi znawcy rynku OTC z naszego kraju i z zagranicy. W tym roku w FxCuffs braki udział tacy eksperci, jak Christopher Dembik, dyrektor ds. makroekonomicznych w Saxo Banku, Trader21, znany z Million Dollar Trades w BBC – Anton Kreil czy Jakub Zabłocki, współzałożyciel XTB.

X-Trade Brokers jest jednym z największych i najszybciej rozwijających się domów maklerskich w Europie Środkowej, posiada oddziały w ponad dziesięciu krajach, zatrudnia ponad 400 pracowników. W zeszłym roku jej zysk netto wyniósł 77,7 mln zł. Rekordowy dla XTB był IV kwartał, kiedy spółka zarobiła 50,4 mln zł, aż o 206 proc. więcej niż rok wcześniej.

SK