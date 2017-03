Celem programu jest wyprodukowanie autobusu elektrycznego składającego się w głównej mierze z polskich komponentów, dostępnego cenowo, efektywnego w eksploatacji. Aspiracją programu jest sprzedaż autobusów elektrycznych na poziomie ok. tysiąca sztuk rocznie, stworzenie rozpoznawalnej globalnie marki oraz zbudowanie mocnej pozycji eksportowej do 2025 roku.

Ursus ma już w ofercie autobus elektryczno-wodorowy i dwa autobusy elektryczne. Rocznie może wytwarzać ok. 100 maszyn, a liczy, że w ciągu 3-4 lat znacznie zwiększy skalę produkcji

Według władz nowe przepisy mają powstrzymać widoczny w ostatnich latach wzrost cen nieruchomości w tym mieście, który uderzał w lokalnych mieszkańców. Tylko w ub.r. ceny wynajmu apartamentów zwiększyły się tam o 7,5 proc. wobec 2015 r.Za złamanie przepisów grozi grzywna w wysokości do 40 tys. euro

Jak wynika z danych Scotch Whisky Association (SWA), w całym 2016 roku do Polski trafiło 28 milionów butelek szkockiej whisky o łącznej wartości 62,5 milionów funtów. W porównaniu z rokiem poprzednim, odnotowano wzrosty zarówno w ujęciu ilościowym – o 15,8 proc., jak i wartościowym – o 19 proc. Największy przyrost importu nastąpił w segmencie blended malt. Osiągnięty wynik 270 tysięcy butelek był lepszy w stosunku do 2015 roku aż o 450 proc. i dał łączną wartość ok. 520 tysięcy funtów.