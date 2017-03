Kongres Innowatorów Europy Środkowo-Wschodniej "Central Eastern Europe Innovators Summit" z udziałem premierów państw Grupy Wyszehradzkiej, który odbył się w Warszawie w dniach 27-28 marca stał się wielkim świętem start-upów. Redakcje „Gazety Bankowej” i tygodnika „wSieci” przygotowały z tej okazji specjalne wydanie „wSieci Extra”, które dostępne jest już dla subskrybentów Sieci Przyjaciół (www.siecprzyjaciol.pl).

W trakcie warszawskiego kongresu zaprezentowano innowacyjne firmy z państw V4. Głównym organizatorem spotkania był Polski Fundusz Rozwoju. Na Kongres zostali zaproszeni m.in. przedstawiciele innowacyjnych firm z krajów V4, startupów i organizacji pozarządowych, a premierzy krajów Grupy Wyszehradzkiej podpisali we wtorek podczas Kongresu Innowatorów Europy Środkowo-Wschodniej Deklarację Warszawską. Zobowiązali się w niej do pomocy dla startupów, wsparcia konkurencyjności czy transformacji cyfrowej w krajach V4.

W wydaniu „wSieci Extra” poza fotograficzną relacją z kongresu znalazł się tekst oryginalnego dokumentu Deklaracji Warszawskiej w języku angielskim, tak jak podpisali go premierzy Grupy V4.

Jak czytamy w Deklaracji Warszawskiej, sygnatariusze tego dokumentu - premierzy krajów Grupy Wyszehradzkiej, zobowiązują się m.in. do zacieśniania współpracy dotyczącej badań, technologii, innowacji i transformacji cyfrowej krajów regionu, w szczególności poprzez wykorzystywanie funduszy unijnych.

Sygnatariusze deklaracji zobowiązują się też do promowania na arenie międzynarodowej naszego regionu jako centrum badań i innowacji oraz do współpracy w obszarach, w których można wyróżnić wspólne interesy.

W dokumencie położono też nacisk na współpracę, której celem jest osiągnięcie przez region V4 przewagi konkurencyjnej w przygotowaniach do uruchamiania usług mobilnych nowej generacji (5G). Podkreślono wagę startupów. Mają one otrzymać pomoc, w tym m.in. wsparcie kapitałowe, by mogły przekształcać się w konkurencyjne firmy. Zobowiązano się też "do podejmowania wspólnych wysiłków w celu promocji innowacyjnych startupów z krajów Grupy Wyszehradzkiej na arenie międzynarodowej".

Wydanie „wSieci Extra” przygotowane na Kongres Innowatorów 2017 rozpoczyna wywiad Jacka i Michała Karnowskich z premier Beatą Szydło. Felietony wstępne w formie listów do przedsiębiorców napisali wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin oraz Joanna Streżyńska, minister cyfryzacji.

Jak podkreślała w swoim wystąpieniu podczas Kongresu Innowatorów Europy Środkowo-Wschodniej "Central Eastern Europe Innovators Summit" wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz, Deklaracja Warszawska "otwiera drogę do innowacji, do tego, aby region Europy Środkowej konkurował śmiało z najbardziej innowacyjnymi gospodarkami świata".

Często przywoływanym podczas kongresu przykładem dobrego traktowania cyfrowych innowacji była Estonia. Stąd w wydaniu „wSieci Extra” znalazł się tekst pt. „e-Estonia czyli jak przenieść państwo do sieci” Michała Kozaka. Redakcja przypomina też poświęcony Węgrom artykuł Grzegorza Górnego zatytułowany „Sukces Orbánomiki”. W wydaniu można też przeczytać o gościach specjalnych tegorocznego kongresu, którymi były dwie panie – Mariana Mazzucato, profesor ekonomii i innowacji na Uniwersytecie Sussex oraz Susan Wojcicki, prezes YouTube.

