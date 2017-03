Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym w Bergen (16-24 września) wywołają handlową rewolucję w Norwegii. Po raz pierwszy w historii sklepy będą otwarte w niedzielę, a w restauracjach w trakcie imprezy zostanie wydłużony czas serwowania alkoholu.

W Norwegii obowiązuje surowy zakaz handlu w niedzielę, z drakońskimi grzywnami. Mogą być otwarte tylko kioski, stacje benzynowe i sklepiki o powierzchni poniżej 100 metrów kwadratowych.

Władze Bergen spodziewają się podczas MŚ nawet pół miliona turystów i uzyskały zgodę na prowadzenie niedzielnego handlu przez wszystkie sklepy w mieście oraz pobliskich miejscowościach Fjell i Askoey, gdzie rozgrywane będą zawody.

W Bergen puby i restauracje otrzymały też zgodę na - jak opisały lokalne media - "niespotykanie długie" serwowanie alkoholu, bo aż do godziny trzeciej nad ranem.

Zdaniem dziennika "Bergens Tidende" to istna rewolucja, ponieważ obecnie jest to możliwe tylko do godziny pierwszej, a tylko w piątki i dni przedświąteczne do drugiej, w niektórych miejscach ze specjalną koncesją.

Szwedzkie media skomentowały otwarcie norweskich sklepów w niedzielę jako szok kulturowy, ponieważ "nawet najstarsi Bergeńczycy nie wiedzą, czym jest robienie zakupów w taki dzień".

"Dla mieszkańców Oslo czy Trondheim to inna sprawa i oni właśnie co niedzielę jadą masowo do Szwecji na zakupy. Z powodu istnienia takiej możliwości i +przy okazji+ też znacznie niższych cen żywności, papierosów i alkoholu, pozostawiają w przygranicznych szwedzkich sklepach ponad miliard euro rocznie, co poważnie odbija się na wynikach norweskich sklepów" - podał kanał telewizji NRK.

"Kolarstwo jest bardzo popularnym sportem, więc otwierając się na wielki świat nie chcemy zawieść turystów naszymi lokalnymi restrykcjami i poza otwartymi sklepami oraz dostępem do alkoholu w nocy planujemy codzienne koncerty i masowe imprezy. MŚ z pewnością odmienią codzienność Bergeńczyków" - powiedział przewodniczy rady miasta Harald Schjelderup.

Policja nie spodziewa się nadużywania alkoholu i awantur z powodu - jak określiła - "masowego otwarcia kranów z piwem". Niepokoi się natomiast faktem, że do Bergen zostaną ściągnięci funkcjonariusze z całego kraju.

"To będzie logistyczne wyzwanie, jeżeli chodzi o ruch drogowy, zabezpieczenie lotniska oraz przygotowanie antyterrorystyczne. Skoro ściąga się policjantów z innych regionów, to musi się to odbyć kosztem zmniejszenia aktywności policji. MŚ to wielka impreza, lecz kraj musi funkcjonować normalnie" - wyjaśnił Kjetil Rekdal ze związku zawodowego policjantów.

PAP/ as/