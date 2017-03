Program 500+ pomógł części beneficjentom spłacić mniejsze długi, pomoc państwa, przynajmniej części osób pomogła nie wpaść w problemy – wynika z raportu BIG InfoMonitora. Jak dodają eksperci Biura, wprowadzenie tego programu to wydarzenie, które najbardziej wpłynęło na sytuację finansową Polaków

Zakładaliśmy, że start programu 500+ pozwoli części najuboższych osób wydobyć się z zadłużenia, z którym wcześniej sobie nie radzili, a także uniknąć trafienia do Rejestru Dłużników BIG. Nasze przewidywania w pewnym stopniu się sprawdziły - mówi Mariusz Hildebrand, wiceprezes BIG InfoMonitor.

Z danych BIG InfoMonitor wynika bowiem, że w ciągu 12 miesięcy, od końca lutego 2016 r. do końca lutego 2017 r., liczba osób z przeterminowanymi płatnościami na kwoty do 2 tys. zł rosła w mniejszym tempie niż wszystkich dłużników. W przypadku niesolidnych dłużników notowanych w BIG InfoMonitor ich udział spadł w ciągu roku z niemal 40 proc. do niecałych 35 proc.

Jak czytamy w raporcie, większość spośród badanych (62 proc.) nie potrafiła określić wydarzenia politycznego lub ekonomicznego w skali „makro”, które najbardziej wpłynęło na ich obecną sytuację finansową, ale ci, którzy wymienili takie zdarzenie, w zdecydowanej większości wskazali na wprowadzenie Programu 500+. Program zdecydowanie bardziej został dostrzeżony przez kobiety - 31 proc. wskazań niż mężczyzn - 18 proc. Natomiast pozostałe wydarzenia częściej wymieniali panowie.

Ankietowani na liście zdarzeń wpływających na sytuację finansową podali także wahanie kursów walut innych niż frank szwajcarski (5 proc.), co z pewnością ma spore znaczenie dla licznej emigracji zarobkowej oraz ich rodzin w kraju. Za ważne, 4 proc. badanych uznało również wyniki wyborów w USA oraz wynik referendum w Wielkiej Brytanii (Brexit) a także wahania notowań franka szwajcarskiego, które dają się we znaki ponad 593 tysiącom kredytobiorców spłacających mieszkaniowe kredyty w tej walucie – informuje BIG InfoMonitor.

Biorąc pod uwagę, że z pomocy na dzieci oferowanej w ramach 500+ korzysta 2,56 mln rodzin, co stanowi 19 proc. funkcjonujących w Polsce gospodarstw domowych, właściwie wszyscy zainteresowani dostrzegli znaczenie programu (w badaniu uczestniczyły osoby w wieku 18-65 lat).

Biuro dodaje jednak, że trudno nie zauważyć, iż liczba wszystkich niepłacących zobowiązań (min. 200 zł opóźnione o co najmniej 60 dni) znajdujących się w rejestrze BIG InfoMonitor wzrosła przez rok o 26 proc. z 1,454 mln do ponad 1,839 mln. Tym samym przybyło także nierzetelnych dłużników z najniższymi sumami (z 578,1 tys. do 639 tys.), choć jedynie o 11 proc. podczas gdy posiadających zaległości na wyższe kwoty przybyło o 37 proc. Wzrosła również łączna kwota niespłaconych zobowiązań wszystkich osób fizycznych wpisanych do BIG InfoMonitor z powodu nieuregulowania rachunków, alimentów rat pożyczek czy też zobowiązań wobec sądów - z 16,4 mld zł do 26,9 mld zł.

