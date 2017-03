BOŚ zanotował w 2016 r. stratę w wysokości 60 mln zł. Gdyby nie rezerwy na kredyty na farmy wiatrowe zysk przekroczyłby 31 mln zł – poinformował bank w komunikacie. Utworzone przez Grupę odpisy dotyczą w szczególności projektów wiatrowych wspieranych przez Bank i jego spółki zależne w latach 2014 – 2015.

Podjęta przez Zarząd BOŚ decyzja odnośnie portfela kredytowego farm wiatrowych ma istotne znaczenia dla całego procesu restrukturyzacji Banku, przygotowując bazę do osiągania przyszłych wyników zgodnie z celami wyznaczonymi w naszej strategii – podkreśla Stanisław Kluza, prezes Banku Ochrony Środowiska.

Jak informuje bank, łączny poziom odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i aktywów finansowych w 2016 r. wyniósł 208,8 mln zł. Z czego 97,9 mln zł dotyczy portfela kredytowego farm wiatrowych, co oznacza wzrost o 91,6 mln zł w stosunku do 2015 r. Natomiast portfel pozostałych rezerw utrzymał się na poziomie zbliżonym do 2015 roku (wzrost o 3,1 mln zł).

Finansowanie inwestycji wiatrowych było istotnym wyróżnikiem działań Grupy BOŚ w przeszłości - przed 2016 r., w szczególności w latach 2014 – 2015. Znaczna koncentracja portfela kredytowego w tym sektorze szła wówczas w parze z rosnącym ryzykiem takich inwestycji, wzrostem niepewności biznesowej, co do przyszłej koniunktury w branży – na co kilkakrotnie zwracała uwagę w minionych latach agencja ratingowa Fitch – zaznacza Stanisław Kluza.

Bank zdecydował się utworzyć odpisy na wspomniane kredyty pomimo braku, na dzień 31 grudnia 2016 r., zaległości w obsłudze zobowiązań przez inwestorów posiadających farmy wiatrowe.

Jak informuje, konieczność zniwelowania potencjalnego ryzyka związanego z ewentualnym rozwojem negatywnego scenariusza w sektorze farm wiatrowych, a co za tym idzie utworzenie odpisów, obniżyło wynik finansowy za 2016 r. Wykazana przez Grupę strata netto wyniosła 60,1 mln zł.

Należy podkreślić, że bez uwzględniania odpisów w segmencie farm wiatrowych Grupa BOŚ zamknęłaby 2016 rok ponad 31 mln zyskiem netto – dodaje Kluza.

Łączny współczynnik wypłacalności Grupy na koniec 2016 r. ukształtował się na bezpiecznym poziomie 14,28 proc. wobec 12,10 proc. na koniec 2015 r.