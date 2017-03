Do Polskiej Grupy Górniczej przeniesiono 10 koncesji geologicznych z Katowickiego Holdingu Węglowego - poinformował w piątek Główny Geolog Kraju, wiceminister środowiska Mariusz Orion Jędrysek.

Po przeniesieniu 10 koncesji PGG będzie największym koncesjobiorcą w Polsce, porównywalnym z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem. (...) Jest to działanie uproszczone w stosunku do wydawania koncesji, wymagań aż tylu nie ma, niemniej jednak wszystkie sprawy formalne muszą być zakończone - powiedział wiceszef MŚ. To drugi taki pakiet. Poprzednich 20 koncesji zostało podpisanych w zeszłym roku. (...) był to ostatni akt uruchamiania Polskiej Grupy Górniczej, bo nie mogła ona istnieć bez koncesji - dodał.

Obecny podczas podpisywania przeniesienia koncesji wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski powiedział, że koncesje przenoszone są do PGG wraz z aktywami, czyli kopalniami z Katowickiego Holdingu Węglowego.

Jędrysek wyjaśnił, że koncesje, które zostały przeniesione, dotyczą 2 mld ton zasobów bilansowych węgla kamiennego, w tym 850 mln ton przemysłowych.

Wiceminister Tobiszowski zapowiedział, że Polska Grupa Górnicza zwiększy wydobycie.

PGG przygotowuje proces inwestycyjny. (...) Na pewno będziemy mówić o paru milionach ton wzrostu, do 10 mln ton, ale to będziemy szacować na przestrzeni poszczególnych miesięcy - wskazał.

Tobiszowski poinformował, że należące do KHW kopalnie Mysłowice-Wesoła i Murcki-Staszic, które trafią do PGG, wymagają inwestycji.

Wesoła-Mysłowice i Murcki-Staszic to bardzo dobre zakłady górnicze; mają bardzo dobre złoża, ale wymagają zainwestowania. Trzeba szybko w nie zainwestować, by jak najszybciej były rentowne. PGG przygotowuje proces inwestycyjny w tym celu. W tych dwóch kopalniach będzie to inwestycja rzędu 400 mln zł - stwierdził.

Tobiszowski powiedział, że bilans sytuacji popytowo-podażowej na polskim rynku węgla będzie zaprezentowany w okolicach czerwca.

Przypomniał, że niedawno Enea przejęła elektrownię Połaniec, a obecnie trwają rozmowy w sprawie przejęcia przez konsorcjum polskich spółek aktywów EDF.

Będziemy musieli dokonać bilansu, ile węgla musi być na polskim rynku. Musimy Połaniec, Rybnik zbilansować. Będziemy chcieli być konkurencyjni do rosyjskiego węgla, który tam wchodził. Zwiększy się wolumen, który będziemy mogli na rynek wprowadzić, ale musimy to jeszcze przeanalizować - powiedział Tobiszowski.

Na przełomie marca i kwietnia ma dojść do przekazania aktywów Katowickiego Holdingu Węglowego do Polskiej Grupy Górniczej. Ministerstwo Energii informowało wcześniej, że po połączeniu z KHW Polska Grupa Górnicza ma być dokapitalizowana kwotą ok. 1 mld zł.

Energa poinformowała w środę, że jej zarząd podjął kierunkową decyzję o dokapitalizowaniu Polskiej Grupy Górniczej kwotą 100 mln zł przez Energa Kogeneracja. O podobnym dokapitalizowaniu w środę informowali też inni akcjonariusze PGG: PGE (przez spółkę zależną PGE GiEK kwotą 100 mln zł) oraz PGNiG (przez spółkę PGNiG Termika 300 mln zł). Enea ma zgodę rady nadzorczej na objęcie udziałów w kapitale PGG za 300 mln zł.

Na podst. PAP