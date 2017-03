Już niemal 40 proc. z nas jest online non-stop, a ponad 90 proc. Polakom internet ułatwia utrzymywanie kontaktów z bliskimi. Jednocześnie ponad połowa zdaje sobie sprawę z tego, że rozmowy i spotkania w sieci nie mogą zastąpić kontaktów w świecie realnym – wynika z raportu operatora telekomunikacyjnego INEA.

Według raportu INEA „Internet – dzieli czy łączy?” 91,2 proc. Polaków podkreśla, że internet pomaga im w utrzymaniu kontaktów z rodziną i znajomymi.

– Aż 40 proc. badanych przyznaje, że gdyby nie internet, to kontakt z bliskimi byłby o wiele rzadszy. Ten kontakt ułatwiają nam portale społecznościowe, komunikatory, które występują zaraz po rozmowach telefonicznych i SMS-ach – wymienia Natalia Stroiwąs, przedstawiciel wielkopolskiego operatora INEA. – Możemy więc powiedzieć, że wpływ internetu na nasze relacje jest pozytywny.

Na rozmowy telefoniczne jako najczęstszą formę kontaktu z rodziną i znajomymi wskazało 70 proc. badanych, a na SMS-y – 55 proc. Za pomocą serwisów społecznościowych kontakt utrzymuje 52,8 proc., a z komunikatorów internetowych korzysta 44 proc. ankietowanych. Jednocześnie ponad połowa (52,7 proc.) zdaje sobie sprawę z tego, że rozmowy i spotkania w świecie wirtualnym nie mogą zastąpić kontaktów w świecie realnym.

Coraz chętniej wykorzystujemy internet do spędzania wolnego czasu z bliskimi – oglądamy wspólnie filmy i seriale (49,3 proc.), robimy wspólnie zakupy (46,3 proc.) oraz słuchamy muzyki (44,3 proc.). Organizujemy też razem w sieci wyjazd (37,9 proc.), przeglądamy profile znajomych (36,8 proc.), szukamy kulinarnych przepisów (34,5 proc.) czy po prostu rozmawiamy ze sobą przez komunikatory internetowe (34,4 proc.).

Większość Polaków, szczególnie młodych, nie potrafi sobie wyobrazić życia bez internetu. Dla blisko 17 proc. ankietowanych dzień bez internetu to dzień stracony. Mimo to potrafią z niego zrezygnować w szczególnych sytuacjach.

– Jak pokazuje nasz raport, jesteśmy w stanie zachować równowagę pomiędzy byciem online a offline. Prawie 40 proc. badanych zadeklarowało, że podczas swojego urlopu potrafi nie korzystać z internetu i być offline. Natomiast tyle samo z nas deklaruje, że jest online cały czas, nawet jeśli aktywnie z tego internetu nie korzysta – mówi Natalia Stroiwąs.

Coraz szersze możliwości związane z rozwojem sieci wymagają jednak coraz większych kompetencji od użytkowników. To dlatego dostawcy internetu angażują się w naukę najmłodszych lub seniorów w zakresie korzystania z nowych technologii.

– Dzięki temu zmniejszamy wykluczenie cyfrowe. Mamy fundację, która pokazuje dzieciom, jak korzystać z nowoczesnych zdobyczy technologicznych. Pomagamy seniorom, którym pokazujemy, jak korzystać z internetu, jak się poruszać w świecie nowych technologii. Widzimy, że jest coraz więcej zainteresowanych tym osób – mówi Natalia Stroiwąs.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego z 2016 roku dostęp do internetu w Polsce ma już 80,4 proc. gospodarstw domowych. To dwa razy więcej niż dekadę temu, kiedy w 2007 roku dostęp do sieci miało ich 41 proc.

(Agencja Informacyjna Newseria)