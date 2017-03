Spotkania z przedstawicielami administracji prezydenta USA Donalda Trumpa, zarządzającymi FED i Międzynarodowym Funduszem Walutowym, a także z inwestorami oraz wykłady są w agendzie wizyty wicepremiera, ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego

Morawiecki leci do Stanów Zjednoczonych w niedzielę, wizytę zakończy w przyszłym tygodniu w środę. Jak poinformowało biuro prasowe resortu rozwoju, wicepremier odwiedzi Waszyngton, Boston oraz Nowy Jork.

Celem wizyty są rozmowy z przedstawicielami nowej amerykańskiej administracji Donalda Trumpa, podtrzymanie dialogu z Międzynarodowym Funduszem Walutowym i FED (System Rezerwy Federalnej). Wicepremier odbędzie również szereg spotkań z inwestorami. Będzie to jedna z największych i najszerzej zakrojonych wizyt polskiego ministra odpowiedzialnego za gospodarkę w Stanach Zjednoczonych - napisano w komunikacie MR.

Podczas piątkowej konferencji prasowej Morawiecki powiedział, że podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych czekają go m.in. bardzo ciekawe rozmowy dotyczące obszaru energetycznego, obronnego, ale również inwestycji. Zwrócił uwagę na amerykańskie inwestycje w Polsce, ale również polskie w Stanach Zjednoczonych.

Coraz więcej polskich przedsiębiorców rozwija skrzydła, kupuje mniejsze, średnie firmy w Stanach Zjednoczonych. Dyskutujemy o tym, w jaki sposób udrożnić ten kanał biznesowych kontaktów. Myślę, że te rozmowy przybliżą mocno nas do siebie - powiedział.

Podkreślił, że Polska jest częścią jednolitego rynku europejskiego, niemniej ważny jest też rozwój relacji dwustronnych.

Według niego, Stany Zjednoczone są naszym bardzo ważnym partnerem.

Wymiana handlowa tylko na poziomie 2 proc. naszych obrotów handlowych, to jest daleko niewystarczające w stosunku do naszego potencjału, ale również do dynamiki eksportu Polski - ocenił.