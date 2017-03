Dzięki spłacie dotychczasowych instytucji finansujących budowę gazowo-parowego bloku energetycznego w Stalowej Woli, w życie wszedł pakiet umów, umożliwiających dokończenie i uruchomienie tego bloku do jesieni 2019 r. - wynika z piątkowej informacji grupy Tauron.

Pierwotnie blok, budowany we współpracy grupy Tauron z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem (PGNiG) miał być gotowy w 2015 roku, jednak termin nie został dotrzymany z powodu m.in. problemów z wykonawcą, kwestiami finansowymi oraz wątpliwościami co do rentowności przedsięwzięcia. W październiku ubiegłego roku Tauron i PGNiG ustaliły warunki dokończenia tej wartej ok. 1,5 mld zł inwestycji, wymagającej jeszcze wydatkowania ok. 400 mln zł. Teraz umowy dotyczące dokończenia budowy weszły w życie.

Chodzi o aneks do umowy na dostawy paliwa gazowego pomiędzy PGNiG a Elektrociepłownią Stalowa Wola, aneks do umowy sprzedaży energii elektrycznej pomiędzy Tauronem, PGNiG i elektrociepłownią oraz porozumienie między tymi trzema podmiotami w sprawie ustalenia podstawowych warunków brzegowych restrukturyzacji projektu.

"Jest to pakiet umów bardzo istotny z punktu widzenia Tauronu, gdyż dostosowuje obecne umowy handlowe do oczekiwanego terminu oddania bloku do eksploatacji (pierwotnym terminem był czerwiec 2015 r.) oraz do istniejącego otoczenia rynkowego, stanowiąc jeden z elementów umożliwiających dokończenie inwestycji i osiągnięcie przez nią rentowności" - wyjaśnił w piątek PAP wiceprezes grupy Tauron ds. finansowych Marek Wadowski.

Zapowiedział, że w najbliższych tygodniach kontynuowane będą rozmowy z instytucjami finansowymi w zakresie pozyskania nowego, korzystniejszego finansowania projektu.

"Jednocześnie konsekwentnie realizowane są prace zmierzające do dokończenia budowy bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli. Trwają kluczowe z tego punktu widzenia przetargi - 27 marca wpłynęło sześć ofert na wykonanie rurociągu wody chłodzącej" - poinformował wiceprezes.

Prace mają zostać zakończone w ciągu roku od daty podpisania umowy, a dodatkowo przewidziano asystę wykonawcy w uruchomieniu układu we wrześniu 2019 r.

Natomiast w marcu ogłoszono zamówienie sektorowe na dokończenie budowy w formule EPCM (projektowanie, kompletacja dostaw, zarządzanie budową), z przewidzianym terminem realizacji 29 miesięcy. Termin składania wniosków o dopuszczenie do postępowania określono na 19 kwietnia br., a oferty będą składane w czerwcu.

"Szacowane nakłady na dokończenie inwestycji wynoszą ok. 400 mln zł, przy czym dokładne kwoty będą znane po wyborze wykonawców poszczególnych +wysp technologicznych+ przy udziale wybranego uprzednio EPCM. Na pewno można powiedzieć, że kwota ta zawiera również nakłady na budowę rezerwowego źródła ciepła, którego nie było w pierwotnym zakresie projektu, a także znaczny poziom rezerwy" - ocenił w piątek Wadowski.

W piątkowym komunikacie Tauron poinformował, iż Elektrociepłownia Stalowa Wola poleciła zapłatę 581,4 mln zł na rzecz dotychczasowych instytucji finansujących przedsięwzięcie, czyli Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Banku Polska Kasa Opieki SA. Oznacza to spłatę wszystkich zobowiązań względem instytucji finansujących - tym samym wchodzą w życie umowy, umożliwiające dokończenie budowy bloku przed końcem 2019 roku.

Porozumienia między PGNiG, Tauronem i elektrociepłownią regulują przede wszystkim warunki rozliczania kar umownych, urynkowienie stosowanych dotychczas formuł cenowych oraz kwestie restrukturyzacji finansowej projektu. Odzwierciedlają też wolę stron co do kontynuacji budowy bloku, wprowadzenia zmian w Umowie Gazowej i Umowie Sprzedaży Energii oraz zmiany formuły finansowania projektu z "project finance" na "corporate finance".

Środki na spłatę kredytów bankowych Elektrociepłownia Stalowa Wola uzyskała z pożyczek udzielonych przez sponsorów projektu - Tauron i PGNiG - po 290,7 mln zł.

"W związku z realizacją zapisów umowy standstill (...) instytucje finansujące będą zobowiązane do zwrotu otrzymanych od sponsorów gwarancji bankowych w łącznej kwocie ok. 629 mln zł, z czego całkowita kwota gwarancji bankowych dostarczonych przez emitenta wynosi ok. 314,5 mln zł" - podał w piątek Tauron.

Budowa bloku parowo-gazowego w Elektrociepłowni Stalowa Wola to wspólny projekt Tauronu i PGNiG. Blok ma mieć moc 450 megawatów elektrycznych i 240 megawatów cieplnych. Termin oddania inwestycji do użytku był planowany na 2015 rok, ale został przekroczony. Spółki odstąpiły od umowy z wykonawcą bloku - firmą Abener Energia. Zaawansowanie inwestycji szacowano w ubiegłym roku na ok. 85 proc.

PAP, sek