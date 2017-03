Japońska grupa Asahi sfinalizowała w piątek zakup należących dotąd do SABMiller firm w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym Kompanii Piwowarskiej, oraz ich marek. Transakcja objęła spółki w Czechach, na Słowacji, w Polsce, na Węgrzech i w Rumunii.

Wartość całej transakcji to 7,3 mld euro. Nowa grupa o nazwie Asahi Breweries Europe Ltd będzie bezpośrednio podlegać Asahi Group Holdings z Tokio. Centrala regionalna ma być w Pradze.

Kompania Piwowarska podała w piątek w komunikacie prasowym, że jest "_zadowolona z tego, że będzie stanowić część grupy z ponad stuletnią tradycją warzenia piwa".

"Dzięki dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem w doskonaleniu zarządzania, a także w zakresie produkcji i sprzedaży marek piwa, korzyści odniesie zarówno Asahi, jak i Kompania Piwowarska. Jestem głęboko przekonany, że pomoże to nam w realizacji strategii i wzmacnianiu wiodącej pozycji rynkowej" - poinformował prezes spółki Andrew Highcock.

Ryoichi Kitagawa podał w imieniu Asahi Group Holdings Ltd, że ostatnie dwa lata były dla firmy "czasem transformacji".

"W październiku 2016 Asahi sfinalizowało przejęcie firm we Włoszech, Holandii i Wielkiej Brytanii, które należały do niedawna do SABMiller, a wraz z nimi przede wszystkim marek Peroni, Grolsch i Meantime. Teraz dodaliśmy do tego portfela środkowoeuropejskie przedsiębiorstwa SABMiller" - podał.

"Dzięki tej transakcji firma Asahi może z dumą mówić o połączeniu sił ze światowej klasy browarami, z których wywodzą się czołowe marki piwa, takie jak Tyskie, Lech, Timisoreana, Dreher, Ursus, Saris i oczywiście Pilsner Urquell, czyli pierwszy na świecie złoty lager" - dodał Ryoichi Kitagawa.

Na początku marca br. poinformowano, że Komisja Europejska wydała zgodę na sprzedaż CE, czyli należących do SABMiller spółek w Europie Środkowo-Wschodniej, funkcjonujących pod wspólną nazwą firmy CE - japońskiej grupie Asahi.

Sprzedaż tych firm była konieczna, by mogło dojść do fuzji SABMiller i AB InBev.

Asahi Group Holdings to globalny producent piwa, napojów spirytusowych, bezalkoholowych, oraz żywności, prowadzący działalność w ponad 100 krajach w różnych regionach świata.

Kompania Piwowarska skupia trzy browary: Tyskie Browary Książęce, Browar Dojlidy w Białymstoku i Lech Browary Wielkopolski w Poznaniu. W portfolio firmy znajdują się m.in. piwa Żubr, Tyskie, Lech, Dębowe i Redd's.

PAP, sek