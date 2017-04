Prezes UOKiK wszczął postępowania wobec trzech banków: BGŻ BNP Paribas, BZ WBK, Bank Millennium o uznanie, że stosowane przez nie klauzule w umowach są niedozwolone - poinformował PAP Urząd. Działania UOKiK dotyczą niejasnych zasad ustalania kursów walut. Zdaniem Urzędu, konsument na podstawie postanowień w umowie nie może ocenić, jak wyliczony jest kurs.

Jak podaje UOKiK, prezes Urzędu Marek Niechciał "wziął pod lupę wzorce umów dotyczące kredytów i pożyczek hipotecznych w walutach obcych stosowane przez: BGŻ BNP Paribas, BZ WBK oraz Bank Millennium". Postępowania zostały wszczęte w lutym i marcu 2017 r. po sygnałach otrzymanych od konsumentów.

"Wątpliwości wzbudziły postanowienia dotyczące sposobu określania wysokości kursów walut obowiązujących w bankach. Są one nieprecyzyjne, ustalane dowolnie - np. w oparciu o +średni kurs walutowy na rynku międzybankowym+ (BZ WBK, BGŻ BNP Paribas), który nie jest zdefiniowany w żadnych przepisach. Co więcej, klient nie wie, gdzie dokładnie powinien szukać stawek, ponieważ postanowienia odsyłają do serwisu Reuters (BZ WBK, Bank Millennium) nie precyzując, o którą dokładnie stronę chodzi, lub innych płatnych i dostępnych tylko dla banków systemów (BGŻ BNP Paribas). Banki odsyłają też konsumentów do tabel, które same sporządzają. Jednak nie określają kiedy i ile razy dziennie będą sporządzane oraz publikowane" - głosi stanowisko UOKiK.