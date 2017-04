Dotlenianie miast – to nowy pomysł na walkę ze smogiem. Jak się dowiedzieliśmy, resort środowiska w porozumieniu z ministerstwem energetyki pracuje nad programem, w ramach którego do centrów wielkich miast dowożony byłby skroplony tlen. Po jego rozprzężeniu mieszkańcy mogliby oddychać czystym powietrzem

Inspektorat Uzbrojenia MON i amerykański koncern Boeing podpisały w piątek w Warszawie wartą ok. 523 mln dolarów (ok. 2 mld zł) netto umowę na dostawę trzech samolotów średniej wielkości B737 do przewozu najważniejszych osób w państwie. Obejmuje ona dwie nowe maszyny i jedną używaną