Pieniądze z programu Rodzina 500 plus są doskonale inwestowane; polskie rodziny wiedzą, jak te środki zainwestować - podkreśliła w sobotę premier Beata Szydło podczas spotkania z mieszkańcami gminy Koneck w woj. kujawsko-pomorskim. Rządowy program wsparcia dla rodzin 500 plus ruszył 1 kwietnia 2016 r.

"Okazało się, że jeżeli zaufa się rodzinom, jeżeli zaufa się ludziom, to pieniądze nie są marnowane, ale są doskonale inwestowane. Rodziny polskie wiedzą, jak te pieniądze z programu 500 plus zainwestować. I ta największa nasza inwestycja jest razem tutaj z nami - to są wszystkie te roześmiane wspaniałe dzieciaki, które są naszą przyszłością" - mówiła Beata Szydło.

Rządowy program wsparcia dla rodzin 500 plus ruszył 1 kwietnia 2016 r. "To urodziny programu 500 plus, ale myślę, że możemy spokojnie powiedzieć, że to są dzisiaj urodziny wszystkich rodzin w Polsce" - podkreśliła premier.

Premier podkreśliła, że program 500 plus był wielkim zobowiązaniem wyborczym, który narodził się w czasie spotkań w czasie kampanii wyborczej, kiedy mieszkańcy mówili, co jest ich największa bolączką i co chcą, aby zostało zmienione.

"Zobowiązaliśmy się, że ten program zostanie przez z nas zrealizowany, przygotowany i wprowadzony. Zrobiliśmy to bardzo szybko, dlatego że wprowadziliśmy go zaledwie kilka miesięcy po utworzeniu rządu. Nie było to łatwe, bo trzeba było wygospodarować pieniądze w budżecie, który nie był wtedy przygotowywany przez nasz rząd, ale przez naszych poprzedników, znaleźć niebagatelną kwotę, bo w zeszłym roku to było ponad 17 mld zł, ale zrobiliśmy to. Znaleźliśmy pieniądze, potem trzeba było przygotować cały system, aby sprawnie przeprowadzić wprowadzenie tego programu i to też zostało zrealizowane" - mówiła.

Szefowa rządu zapewniła, że program 500 plus będzie nadal działał, a jego realizacja w tym roku przebiega bez zakłóceń. "To jest już ponad 20 mld, które trafiają do polskich rodzin i program będzie przez nasz rząd kontynuowany" - dodała.

Wyraziła nadzieję, że "pokolenie 500 plus", czyli te dzieci, które już się urodziły, które się urodzą, będą - kiedy dorosną - pokoleniem "odważnych, mądrych Polaków".

Szydło zaznaczyła, że dla niej liczbą symboliczną jest "94", gdyż według badań o 94 proc. zmalało ubóstwo wśród dzieci. Według szefowej rządu wszystkie dane wskazują, że z miesiąca na miesiąc w Polsce rodzi się coraz więcej dzieci. "Myślę, że możemy już zacząć mówić o tym, że mamy baby boom. I to jest ten cel, na który czekaliśmy. I to jest ten cel, który warto wspierać" - zaznaczyła.

Obecna na spotkaniu minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska podkreśliła, że podstawowe cele programu, czyli wzrost liczby urodzeń, redukcja ubóstwa i szeroko rozumiana inwestycja w rodzinę - są realizowane.

