W naszym portalu zamieściliśmy w sobotę 1 kwietnia materiał o nowym pomyśle na walkę ze smogiem. Chcemy wyjaśnić, że Program Powietrze Plus i koncepcja dotleniania miast były primaaprilisowym żartem redaktorów wGospodarce.pl

Na pewno żaden uczciwy przedsiębiorca nie obawia się uszczelniania systemu podatkowego. To jest absolutnie mit - mówi Michał Kanownik, prezes Związku Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Branży RTV i IT „Cyfrowa Polska” w wywiadzie opublikowanym najnowszej edycji „Gazety Bankowej”. Nowe wydanie najstarszego miesięcznika ekonomicznego w Polsce już w sprzedaży

Katowicki Holding Węglowy (KHW) zbył w sobotę cztery należące dotąd do niego kopalnie oraz spółkę usługową na rzecz Polskiej Grupy Górniczej (PGG). Była to ostatnia formalność związana ze skupieniem aktywów górniczych obu firm w jednym podmiocie. Powiększona o aktywa holdingu PGG to obecnie największa spółka węglowa w Unii Europejskiej