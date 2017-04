Skutkiem fatalnego stanu powietrza w licznych ośrodkach miejskich kraju jest swoista „migracja ekologiczna”, czyli trend przeprowadzek z miast o najbardziej zanieczyszczonej atmosferze do lokalizacji o znacznie przyjaźniejszych parametrach powietrza. Z tego punktu widzenia Kraków i Warszawa to fatalne lokalizacje, a pożądanym miejscem w kraju jest Trójmiasto

Więcej osób niepełnosprawnych zatrudnionych przez Pocztę, nowe szkolenia dla pracowników, które mają pomóc w obsłudze niewidomych oraz niesłyszących klientów. Do tego specjalne porozumienie między Pocztą Polską a Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Co ciekawe, te wszystkie ważne i pozytywne informacje zbiegły się z niezwykłym atakiem przeprowadzonym niemal jednocześnie przez Gazetę Wyborczą, Newsweek i Politykę.

Inspektorat Uzbrojenia MON i amerykański koncern Boeing podpisały w piątek w Warszawie wartą ok. 523 mln dolarów (ok. 2 mld zł) netto umowę na dostawę trzech samolotów średniej wielkości B737 do przewozu najważniejszych osób w państwie. Obejmuje ona dwie nowe maszyny i jedną używaną