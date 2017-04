Ekonomiści banku Credit Agricole spodziewają się wzrostu PKB w tym roku na poziomie 3,8 proc. To kolejny bank, który podniósł swoje prognozy. Niedawno mBank poinformował, że spodziewa się wzrostu gospodarczego rzędu 4 proc.

Oczekujemy, że dynamika PKB zwiększyła się do 3,6 proc. r/r w I kw. wobec 2,7 proc. w IV kw. ub. r., do czego przyczyniło się wyższe tempo wzrostu wartości dodanej w przemyśle oraz budownictwie. W przeciwnym kierunku oddziaływało zmniejszenie dynamiki wartości dodanej w usługach wynikające z oddziaływania efektu wysokiej bazy sprzed roku w kategorii „działalność finansowa i ubezpieczeniowa” – czytamy w cotygodniowej analizie makroekonomicznej, przygotowanej przez ekonomistów Credit Agricole.

Spodziewają się oni, że tempo wzrostu gospodarczego będzie przyspieszać z kwartału na kwartał.

Ekonomiści CA podnieśli również prognozę wzrostu na rok 2018. Pierwotnie oczekiwali 3,2-proc. wzrostu, teraz liczą na 3,4 proc.

Zwrócili także uwagę, że dzisiejsze dane o PMI w marcu – mimo spadku tego wskaźnika to 53,5 pkt. z 54,2 pkt. w lutym – wspierają przekonanie o wyraźnym przyspieszeniu gospodarki. Zwrócili oni uwagę m.in. na dane o prognozowanym wzroście produkcji.

Optymistycznym sygnałem dla przyszłej koniunktury w polskim przetwórstwie jest odnotowany wzrost wskaźnika przyszłej (w horyzoncie 12 miesięcy) produkcji – zwiększył się on w marcu do najwyższego poziomu od lutego2016 r. Firmy uzasadniały poprawę swoich oczekiwań odnośnie do przyszłej produkcji m. in. wprowadzeniem nowych produktów, pozyskaniem nowych klientów, kampaniami marketingowymi i większymi inwestycjami. Sygnalizuje to, że ożywienie w przetwórstwie ma charakter trwały i będzie jednym z czynników wspierających wzrost gospodarczy w kolejnych kwartałach – napisali analitycy Credit Agricole.