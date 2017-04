Wystarczy kilka kliknięć, by w zaledwie 5 minut uporać się z koniecznością rozliczenia z Urzędem Skarbowym. Dzięki poprawce zaproponowanej przez senacką Komisję Budżetu i Finansów Publicznych kierowaną przez senatora Grzegorza Biereckiego już od tego roku możemy rozliczać się ze skarbówką, korzystając z naszego konta w bankowości elektronicznej. Taką usługę wprowadziła właśnie Kasa Stefczyka, największa z polskich kas kredytowych

Na stronie internetowej naszego banku lub kasy kredytowej możemy w wygodny i szybki sposób wypełnić deklarację podatkową i przesłać ją dalej do Urzędu Skarbowego. To ogromne uproszczenie dla wszystkich tych, którzy dotychczas robili to metodą tradycyjną (wypełnienie deklaracji w Urzędzie Skarbowym) lub musieli posiłkować się specjalnymi programami udostępnianymi przez różne organizacje (w zamian za przekazanie 1 proc. podatku) czy aplikację Ministerstwa Finansów, e-deklaracje. System jest bezpieczny i co więcej sprawdzony.

W trakcie prac komisji wskazywano na sukces tego rodzaju komunikacji przy składaniu wniosków 500 plus. Podobne rozwiązanie było proponowane w projekcie rządowym, ale Sejm nie zdecydował się na otwarcie tego kanału komunikacji – argumentował Grzegorz Bierecki, uzasadniając senacką poprawkę.

Rozwiązanie cieszy się sporym poparciem instytucji finansowych. Od 31 marca możliwość szybkiego kontaktu z fiskusem zapewnia swoim członkom również Kasa Stefczyka. Każdy członek Kasy, którzy korzysta ze swojego rachunku przez usługę e-skok, może złożyć wniosek PIT-WZ, pozostawiając przygotowanie rocznego zeznania podatkowego Urzędowi Skarbowemu. Zeznanie zostanie odesłane mailem. Później wystarczy je tylko zaakceptować.

„Dzięki nowej funkcjonalności Członkowie Kasy będą mogli złożyć wniosek o wypełnienie rozliczenia indywidualnie lub z małżonkiem. Korzyścią z takiej formy rozliczenia jest to, że nie trzeba będzie przepisywać kwot z PIT-11, gdyż urząd skarbowy zrobi to samodzielnie” – czytamy w komunikacie prasowym.

Możliwość udostepnienia bankowości internetowej do komunikacji z urzędem skarbowym to bardzo dobry ruch ze strony administracji państwowej. Dzięki nowelizacji ustawy możemy udostępnić funkcjonalność, na którą czekało wielu naszych Członków – mówi Krzysztof Lewandowski, wiceprezes Kasy Stefczyka. – Wiem, że dla wielu z nich, szczególnie starszych, przygotowanie zeznania rocznego było sporym wyzwaniem. Udostepnienie tej funkcjonalności jest także elementem planowanej rozbudowy naszego systemu bankowości elektronicznej. Teraz więc udostępniamy możliwość złożenia wniosku PIT-WZ, a niebawem przedstawimy naszym Członkom kolejne udogodnienia – zapowiada prezes Kasy Stefczyka.

