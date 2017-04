Deficyt sektora finansów publicznych w 2016 r. spadł o 0,2 pkt proc., a jednostki samorządu terytorialnego w zeszłym roku odnotowały rekordową nadwyżkę w wysokości 7,7 mld zł - poinformowało Ministerstwo Finansów w komentarzu dotyczącym danych GUS.

W 2016 r. deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniósł 2,4 proc. PKB. Oznacza to spadek deficytu o 0,2 pkt proc. w stosunku do 2015 r., kiedy stanowił on 2,6 proc. PKB - poinformował resort finansów.

W 2016 r. jednostki samorządu terytorialnego odnotowały rekordową nadwyżkę w wysokości 7,7 mld zł - dodało MF.