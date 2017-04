Przy utrzymaniu się obecnego trendu w 2018 r. nastąpi wzrost kosztów obsługi długu około miliarda złotych, w 2019 r. o pół miliarda, w 2020 r. o kolejne pół miliarda - mówił w Waszyngtonie wicepremier Mateusz Morawiecki, pytany o wpływ na Polskę podwyżek stóp procentowych w USA.

Podczas briefingu prasowego w poniedziałek wieczorem wicepremier, minister finansów i rozwoju podsumował swoje poniedziałkowe rozmowy w Waszyngtonie. Morawiecki rozmawiał z doradcą prezydenta Donalda Trumpa do spraw międzynarodowej polityki gospodarczej i głównym negocjatorem USA w G7 i G20 Kennethem I. Justerem a także z szefową Systemu Rezerwy Federalnej (Fed) Janet Yellen oraz dyrektor zarządzającą Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) Christine Lagarde i jej zastępcą Davidem Liptonem.

Spotkanie z Janet Yellen - poinformował - dotyczyło krystalizowania się amerykańskiej polityki monetarnej, gospodarczej oraz handlowej.

Jeśli chodzi o politykę monetarną usłyszałem wiele ciekawych rzeczy - propozycji, które Federal Open Market Committee (Komitetu ds. Operacji Otwartego Rynku; FOMC), rozważa na najbliższe dwa lat, co jest niezwykle ważne dla nas, ponieważ mamy bardzo dużą korelację pomiędzy ceną naszych 10-letnich obligacji a ceną 10-letnich obligacji amerykańskich - powiedział Morawiecki. Jak dodał, dla obsługi polskiego długu, czy emisji nowych transz długu, jest to bardzo ważne.

Zaznaczył, że podczas rozmów wskazywał, że Polska stara się dywersyfikować portfel inwestorów o inwestycje w Chinach, tzw. panda bonds, czy o inwestycje, które mają wesprzeć transformację gospodarki w kierunku niskoemisyjnej, tzw. green bonds.

Morawiecki był pytany, jak spodziewane podwyżki stóp procentowych w USA wpłyną na koszt obsługi polskiego długu i na kurs złotego.

Ma to wpływ bardzo mocny i bardzo bezpośredni. Ta korelacja sięga nieco poniżej 70 proc. Mamy do czynienia z mocniejszym dolarem, mamy do czynienia z taniejącymi obligacjami amerykańskimi, w ślad za tym rosną rentowności amerykańskich obligacji, a w ślad za tym rosną rentowności polskich obligacji. To się przekłada na wzrost kosztów obsługi długu - powiedział.