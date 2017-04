Centralny Port Lotniczy jest potrzebnym hubem w Europie Środkowej, a z perspektywy Polski inwestycja ta może oznaczać gigantyczny skok gospodarczy - ocenia prezes PLL LOT Rafał Milczarski

Nowe lotnisko przesiadkowe w Polsce to projekt, który z perspektywy Polski może być gigantycznym skokiem gospodarczym. To jest wielki projekt gospodarczy, świadczący o długoterminowym myśleniu o gospodarce - powiedział prezes PLL LOT Rafał Milczarski.

W ubiegłym tygodniu wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit poinformował, że Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz resort rozwoju uzgodniły projekt uchwały w sprawie budowy Centralnego Portu Lotniczego.

Zdaniem Milczarskiego, "po raz pierwszy w Polsce ktoś chce podjąć faktyczny i ogromny wysiłek, ale i duże ryzyko - również polityczne - wzięcia na siebie ciężaru strategicznej decyzji o absolutnie długoterminowym znaczeniu".

Szef spółki pytany był o to, czy LOT zaangażowałby się finansowo w Centralny Port Lotniczy (CPL), określany także jako centralny port komunikacyjny.

To nie jest projekt finansowy dla LOT-u. To jest projekt de facto dla polskiego państwa, które mam nadzieję, że podejmie stosowne decyzje. I te decyzje zostaną wdrożone w życie, a następnie dobrze zrealizowane. My nie jesteśmy operatorem lotniska. I nie mamy ambicji, żeby być operatorem lotniska. Mamy ambicje, żeby być biznesowym przewoźnikiem, który zintegruje potrzeby przewozowe bardzo wielu narodowości w Centralnej Europie. Uważam, że taki hub w Europie Środkowej jest potrzebny - powiedział prezes LOT-u.