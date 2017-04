Bank Ochrony Środowiska zdobywa kolejnych klientów na rynku niemieckim. Wartość portfela depozytów w euro pozyskanych w niewiele ponad trzy miesiące przez BOŚ w Niemczech wynosi już blisko 28 mln euro. Bank rozważa wejście z podobną ofertą na kolejne europejskie rynki.

Depozyty na rynku niemieckim Bank Ochrony Środowiska oferuje od połowy grudnia 2016 roku. Odbywa się to w ramach współpracy z brokerem Raisin GmbH, zarządzającym internetową platformą WeltSparen, na której znajdują się oferty depozytowe ponad 20 banków z kilkunastu krajów Unii Europejskiej.

W ofercie BOŚ dostępne są trzy długoterminowe lokaty: roczna, dwuletnia i trzyletnia, oprocentowane odpowiednio na 1,05%, 1,50% i 1,60%. Minimalna kwota lokaty wynosi 10 tys. euro, a maksymalna – 100 tys. euro (warto także podkreślić, że analogiczna cenowo oferta obowiązuje także na rynku polskim).

Średni depozyt zakładany przez klientów niemieckich to ok. 20 tys. euro, są one zatem mocno zdywersyfikowane i bezpieczne dla Banku – mówi Anna Milewska, wiceprezes Banku Ochrony Środowiska. – Równolegle BOŚ oferuje atrakcyjne finansowanie firm w walucie euro – dodaje Wiceprezes Milewska.