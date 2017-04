BPH, BZ WBK, Deutsche Bank, Getin Noble Bank, Millenium i PKO BP to kolejne banki, które zdaniem UOKiK stosowały niedozwolone praktyki w umowach kredytów we frankach szwajcarskich – poinformował Urząd w komunikacie.

Prezes UOKiK ustosunkował się do 8 spraw, dotyczących sporów między konsumentami a bankami. Większość odnosi się do opłat pobranych w oparciu o niedozwolone postanowienia dotyczące obliczania kwoty i rat kredytu, jedna - do ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, a w jednej z nich poruszone są obie kwestie.

Urząd wskazał, że banki - na podstawie kwestionowanych klauzul waloryzacyjnych - ustalają sposób wyliczania wysokości kwoty i poszczególnych rat kredytu w oparciu o kursy kupna i sprzedaży franka szwajcarskiego zawarte w tabeli.

Kredytobiorcy nie są w stanie zweryfikować, czym kierują się banki w podejmowaniu decyzji o wysokości kursów walut. Dlatego, zdaniem UOKiK, klauzule te są niedozwolone. Co więcej w 6 poglądach urząd wskazał, że uznanie przez sąd postanowień dotyczących waloryzacji kwoty kredytu i rat kredytu za niedozwolone może powodować nieważność umowy. Dzieje się tak, ponieważ szkodliwe dla konsumenta postanowienia nie obowiązują od momentu zawarcia umowy. W dodatku nie ma możliwości ich zastąpienia przepisami prawa – napisano w komunikacie.

Urząd uznał za sprzeczne z dobrymi obyczajami i naruszające interesy klientów postanowienia dotyczące ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, a chodzi o spory konsumentów z mBankiem oraz BZ WBK