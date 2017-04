Polska Żegluga Bałtycka, której jednostki pływają pod marką Polferries, zakupiła bułgarski prom pasażersko- samochodowy, który będzie eksploatowany pod nazwą Cracovia. Jak poinformował prezes PŻB, nowa jednostka będzie pływała od czerwca na linii Świnoujście - Ystad.

W marcu br. zakupiliśmy prom, który był użytkowany przez armatora Port Bułgaria West na Morzu Czarnym" - powiedział we wtorek prezes PŻB Piotr Redmerski. Jak dodał, jednostka pod nazwą Drujba pływała między portem Burgas w Bułgarii i Batumi w Gruzji. Zdarzało się, że do linii dodawano rosyjski port Noworosyjsk.

To bardzo młody prom, został wybudowany w 2002 r. Jednorazowo będzie mógł zabrać około 64 samochodów osobowych, 124 samochodów ciężarowych oraz 650 pasażerów i 55 osobową załogę" - podkreślił. Redmerski zaznaczył, że spełnia on wszystkie wymagania potrzebne do żeglugi.