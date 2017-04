Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o., spółka zależna Philip Morris International Inc. (PMI), wprowadza na polski rynek innowacyjny produkt IQOS. Jest to urządzenie elektroniczne, które podgrzewa specjalnie zaprojektowane wkłady tytoniowe do temperatury znacznie niższej od temperatury spalania. Ponieważ IQOS podgrzewa tytoń nie spalając go, produkt nie wytwarza dymu ani popiołu, a jedynie aerozol zawierający nikotynę.

IQOS, zaprojektowany w Szwajcarii, to pierwszy produkt z gamy wyrobów Philip Morris stanowiących potencjalnie mniej szkodliwą alternatywę dla papierosów, nad którą prace trwają od ponad dekady. Inwestycje w badania i rozwój tych produktów wyniosły ponad 3 miliardy dolarów. Dotychczasowe badania wskazują, że IQOS wytwarza średnio 90% mniej szkodliwych substancji – poza nikotyną – niż dym papierosowy, jednocześnie zapewniając konsumentom prawdziwy smak tytoniu.

Spółka prowadzi szeroko zakrojone badania w celu weryfikacji potencjału produktu w zakresie zmniejszania ryzyka związanego z paleniem, włączając badania kliniczne i niekliniczne. Przeprowadzone badania kliniczne wykazały, że w przypadku palaczy, którzy na czas jego trwania całkowicie zrezygnowali z papierosów na rzecz IQOS, narażenie na badane substancje szkodliwe zmniejszyło się do poziomu zbliżonego do tego, który stwierdzono u osób, które w ramach tego samego badania rzuciły palenie.

Początkowo, dorośli palacze będą mogli nabyć urządzenie w wybranych punktach sprzedaży IQOS w Polsce, w tym w Warszawie. Niebawem urządzenie do podgrzewania wkładów tytoniowych będzie można kupić również w Internecie.

Oprac. sek