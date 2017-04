Na dzień dzisiejszy można wykluczyć jakąkolwiek rekonstrukcję rządu - mówił w środę w Telewizji WP rzecznik rządu Rafał Bochenek. Podkreślił, że premier na pewno pojawi się w Sejmie w trakcie piątkowej debaty nad wnioskiem o wotum nieufności wobec rządu Beaty Szydło.

Rzecznik rządu na uwagę, że PiS posiada większość parlamentarną, w związku z czym wniosek o wotum nieufności wobec rządu to "czysto polityczna gra" stwierdził, że PO najbardziej zależy dziś na politycznej awanturze.

Myślę, że dzisiaj powinniśmy przede wszystkim rozmawiać konstruktywnie. Ze strony PO, jak się prześledzi całą tę dyskusję, która przez ostatnie miesiące ma miejsce w polskim parlamencie, bardzo rzadko padają jakiekolwiek konstruktywne propozycje co do tego, w którym kierunku należałoby pójść, co należałoby zrobić, aby Polakom żyło się lepiej, co poprawić - czegoś takiego nie ma - mówił Bochenek.