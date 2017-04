Rząd nie zamierza likwidować funkcjonującego od roku w systemie świadczeń rodzinnych mechanizmu "złotówka za złotówkę" - zadeklarowała w środę minister rodziny Elżbieta Rafalska. Minister zapowiada też akcję informacyjną, która ma zachęcić Polaków, by jak najdłużej pozostali na rynku pracy.

"Nie będziemy zabierać złotówki za złotówkę, którą wprowadził minister Kosiniak-Kamysz (Władysław, prezes PSL)" - powiedziała minister Rafalska w Programie I Polskiego Radia. Dodała jednak, że rząd chce pokazać, że "nie jest takim mechanizmem, jakiego się spodziewano.

To nie jest nasza ocena, pochodzi z samorządów. Służę wszystkimi raportami z wszystkich miejscowości, w których jest mowa o tym, że to system bardzo rozczarowujący osoby, które przekroczyły kryterium dochodowe o 10 zł i myślały, że 10 zł będzie zmniejszone. To nie jest 10 zł zmniejszenia, ale 10 zł pomnożone razy liczba członków rodziny" - wyjaśniła minister.