Polskie Linie Lotnicze LOT strategicznie są zainteresowane współpracą z interesującymi partnerami rynku lotniczego - powiedział prezes spółki Rafał Milczarski. Podkreślił, że LOT nie ma "desperacji", żeby "komukolwiek się sprzedawać".

Poinformował, że spółka "nie szuka inwestorów, lecz partnerów".

Jego zdaniem, szukanie partnerów to dłuższy proces. "Szukanie inwestora to szukanie kogoś, kto poratuje w trudnej sytuacji. A my nie jesteśmy w trudnej sytuacji, więc nie potrzebujemy ratunku. Natomiast strategicznie LOT jest zainteresowany współpracą z interesującymi z perspektywy rynku lotniczego partnerami" - tłumaczył szef narodowego przewoźnika.

Dodał, że "pewne rozmowy prowadzimy".

Jak powiedział we wtorek PAP Milczarski, PLL LOT w tegorocznym budżecie zaplanowały 175 mln zł zysku z działalności podstawowej, czyli przewozu pasażerów. Przypomniał, że spółka za 2016 r. może uzyskać wynik netto przekraczający 300 mln zł, a zysk z działalności podstawowej, sięgnie 180-200 mln zł. Podkreślił, że trwa jeszcze audyt wyników. W budżecie na 2016 rok spółka zapisała, że z działalności podstawowej uzyska zysk w wysokości 125 mln zł.

Wyniki finansowe (...) są niezłe. Z mojej jednak perspektywy są absolutnie niezadawalające. Owszem, są lepsze niż zakładaliśmy w budżecie. Ale jeżeli będziemy generować kilkaset milionów złotych gotówki w ciągu roku - to wtedy powiem, że jestem w miarę zadowolony - ocenił prezes LOT-u.

Według Urzędu Lotnictwa Cywilnego, z LOT-em podróżowało w 2016 r. ponad 6,8 mln osób, co dało przewoźnikowi 22,38 - proc. udział w polskim w rynku.

Obecnie LOT z Warszawy obsługuje 63 połączenia. Jeszcze w kwietniu spółka uruchomi połączenia na trasie Warszawa - Newark w USA, w maju zacznie bezpośrednio latać ze stolicy Polski do Astany w Kazachstanie, w czerwcu do Kaliningradu w Rosji i do Stuttgartu w Niemczech, a od 28 sierpnia do szwedzkiego Goeteborga.

Na czas sezonu letniego, w maju LOT uruchomi rejsy z Warszawy do Puli w Chorwacji i do stolicy Czarnogóry, Podgoricy. Połączenia te będą realizowane do października 2017 roku.

Ponadto przewoźnik od lipca wznawia rejsy na trasie Kraków-Chicago, a od czerwca uruchomi bezpośrednie loty do Tel Awiwu w Izraelu z Lublina, Gdańska, Poznania i Wrocławia.

Zwiększy także częstotliwość swoich rejsów m.in. Warszawa-Seul (od lipca o dwa rejsy więcej w tygodniu, czyli pięć razy w tygodniu), czy Warszawa-Tel Awiw (liczba rejsów do tego miasta wzrośnie z siedmiu do 13 tygodniowo).

Udziałowcami PLL LOT są: Skarb Państwa (99,82 proc. akcji), TFS Silesia (0,144 proc. akcji) oraz pracownicy (0,036 proc. akcji).

