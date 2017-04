Gazeta Bankowa po raz 15 przyznała tytuły „Lidera” instytucjom, które w minionym roku dokonały najciekawszych wdrożeń. Po raz 10 wskazaliśmy produkty i usługi, które naszym zdaniem mają szansę zostać Hitami tego roku

Gazeta Bankowa od 15 lat przyznaje nagrody Lidera. Wcześniej Kapituła Nagrody wybierała wyłącznie spośród instytucji finansowych, ale dwa lata temu rozszerzyliśmy zakres zainteresowania redakcji i w tym roku wybieraliśmy spośród wdrożeń dokonanych w 5 branżach.

Najwięcej – co wynika z tradycji – zgłoszeń nadeszło w kategorii Bankowość i Finanse. Tutaj tytuł Lidera 2016 zdobyła firma Link4 za nowatorskie ubezpieczenie OC i AC, które zostało powiązane z aplikacją „Bezpieczna jazda z Link4”. Aplikacja rejestruje styl jazdy, co przekłada się na cenę ubezpieczenia.

Drugie miejsce w kategorii Bankowość i Finanse zdobył Alior Bank za świetną nową bankowość mobilną, przygotowaną T-Mobile Usługi Bankowe. Trzecią pozycję zajęła Ergo Hestia, która w ubiegłym roku wdrożyła u siebie nowy kompleksowy system do obsługi polis, agentów i klientów.

Jako że ta kategoria była szczególnie liczna, Kapituła zdecydowała się na przyznanie wyróżnień. Otrzymały ją TUiR Allianz Polska za Allianz Sales Bota, Vienna Life TUnŻ za Navigo, Concordia Polska TUW z rozszerzenie Rubinetu o CRZ 2.0, PKO Bank Polski za Fabrykę Ofert oraz Kasa Stefczyka za wdrożenie FrondEndu 360.

Kolejną kategorią była „Transport i Logistyka”. Tutaj tytuł Lidera 2016 zdobył Spedimex Sp. z o.o. za wdrożenie elektronicznego potwierdzenia dostaw, co pozwoliło firmie na eliminację dokumentów papierowych i dało szansę monitorowania pracy kierowców w czasie rzeczywistym. Drugą nagrodę zgarnął PKN Orlen za innowacyjny system monitorowania lokomotyw i wagonów na należących do firmy bocznicach. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymał Raben Logistics Polska za wdrożenie JDA/Red Prairie, a wiec za kolejne rozszerzenie systemu ułatwiającego pracę w tej wielkiej firmie logistycznej.

W kategorii Medycyna i Farmacja Kapituła nagrody zdecydowała się na przyznanie tylko jednej nagrody. Za Lidera 2016 została uznana firma Pfizer Polska, która wdrożyła aplikację HTbox, będącą wsparciem i kompendium wiedzy dla lekarzy walczących z nadciśnieniem tętniczym. Na wyróżnienie zasłużyło zaś TUW SKOK również dzięki aplikacji mobilnej Saltus Zdrowie, która pozwala klientom firmy na szybkie i sprawne skorzystanie z oferty usług medycznych dostępnych w ramach ubezpieczenia.

Również w kategorii FMCG została przyznana jedna nagroda – Liderem 2016 została sieć Piotr i Paweł, która wdrożyła aplikację umożliwiającą skanowanie i płacenie za zakupy dokonywane w sklepie oraz zamawianie potrzebnych artykułów w sieci.

Liderem w branży Energetyka, Paliwa i Chemia został PKN Orlen, który wprowadził innowacyjny system płatności mobilnych mFlota, umożliwiający kierowcom korzystającym z kart paliwowych firmy płatności bezgotówkowe przy tankowaniu. Drugą nagrodę otrzymał Tauron Polska Energia za aplikację „Strefa Innowacji”, pozwalającą pracownikom firmy zgłaszać rozwiązania usprawniające pracę całej organizacji.

W tej branży Kapituła przyznała również jedną Nagrodę Specjalną. Otrzymał ją Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System za pierwszy w Polsce przewiert w technologii Direct-Pipe, umożliwiającej wiercenie pod rurociągi bez konieczności dokonywania wykopów.

Jednocześnie po raz 10 Gazeta Bankowa wskazała produkty i usługi, które – zdaniem Kapituły Nagrody – mają szansę zostać Hitem w bieżącym roku. Wcześniej wskazania dotyczyły wyłącznie produktów przeznaczonych dla instytucji finansowych, ale od 2 lat nagroda Hit ma szerszy zakres.

Tak jak przypadku nagród Lider, tak i najwięcej zgłoszeń potencjalnych Hitów napływa od instytucji, przygotowujących produkty i usługi dla branży finansowej. Tak też było i w tym roku. Hitem roku 2017 została Platforma Antyfraudowa Biura Informacji Kredytowej. To kompleksowe narzędzie służące do walki z wyłudzeniami kredytów i oszustwami przy ubieganiu się o finansowanie, które może zostać użyte w każdym banku. Zostało już przetestowane przez sam BIK.

Kapituła, poza wskazaniem Hita Roku 2017, wybrała też produkty, które uznała za warte zarekomendowania. Na tej liście znalazła się również Platforma Antyfraudowa BIK. Poza nią wśród rekomendowanych produktów znalazły się opracowana przez firmę eSourcing platforma Money Hub, umożliwiająca zarówno firmom, jak i osobom fizycznym zarządzanie środkami znajdującymi się na różnych rachunkach w różnych instytucjach. Rekomendację Kapituły otrzymał Digital Product Center, produkt firmy Altkom Software & Consulting, który umożliwia przeprowadzenie procesu sprzedaży produktów bankowych od momentu ich zaprezentowania zainteresowanemu klientowi, aż do podpisania umowy i aktywacji produktu.

Rekomendacje otrzymały Space, opracowana przez firmę Atena Usługi Informatyczne i Finansowe platforma, łącząca w jednym miejscu relacje miedzy klientami, agentami i firmami ubezpieczeniowymi, a także Multicentaur Payment Hub dla Zrzeszenia Banków Spółdzielczych, stworzoną przez Heuthes Sp. z o.o. platformę umożliwiającą centralizację usług płatniczych realizowanych w banku zrzeszającym i współpracujących z nim bankach spółdzielczych h. Rekomendację zdobył także Sygnity IntelliBanking, produkt firmy Sygnity, umożliwiający bankom implementację nowoczesnej bankowości elektronicznej i mobilnej.

Kapituła zarekomendowała również Ferryt e-Wniosek, stworzony przez Dom Data AG Sp. z o.o. , czyli nowoczesną wielokanałową platformę do procesowania i kompleksowej obsługi wniosków, Medatex, opracowany przez ICR Sp. z o.o. ekspercki system wsparcia likwidacji szkód umożliwiający procesowanie szkody w oparciu o standardy prawne, medyczne i ubezpieczeniowe, Generator Wydruków firmy Risco Software Sp. z o.o. , pozwalający zarządzać wydrukami w całej instytucji finansowej, a także Mobilną Platformę First Data, opracowany przez First Data Polska moduł, pozwalający na szybką implementację płatności mobilnych przez dowolny bank.

Wśród produktów zgłoszonych przez firmy opracowujące nowoczesne rozwiązania informatyczne dla podmiotów z kategorii Transport i Logistyka największe wrażenie na członkach Kapituły zrobiła Polska Winieta, produkt konsorcjum Comarch, Orange, Integrated Solutions wraz z BT Signaal, który umożliwia naliczanie i pobieranie opłat za przejazdy drogami ekspresowymi i autostradami, jak również za parkowanie, a wszystko to z użyciem aplikacji, systemu GPS i kamer, dzięki czemu nie trzeba budować kosztownych bramek. Rekomendację – poza Polską Winietą – uzyskał także produkt Grupy Idea Banku, Happy Miles, w ramach którego opłata za leasing samochodów firmowych uzależniona jest od liczby przejechanych przez auta kilometrów.

Na tytuł Hit 2017 w branży „Medycyna i Farmacja” zasłużył – zdaniem Kapituły – produkt eR Sp. z o.o. , czyli Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Repozytorium pozwala na bezpieczne przechowywanie dokumentów medycznych pozyskanych z różnych źródeł: systemów informatycznych szpitala, skanerów, urządzeń medycznych, z możliwością ich segregowania oraz z łatwym do nich dostępem. Rekomendację Kapituły otrzymały zaś alfa Remote Doctor firmy Alfavox Sp. z o.o. , dzięki której pacjent uzyskuje dostęp do wiedzy medycznej specjalistów bez względu na miejsce zamieszkania i czas oraz Meedy Doctors firmy Saneo, będącym programem do zarządzania gabinetem lekarskim i to zarówno od strony kontaktów z pacjentami, jak i wewnętrznych spraw administracyjnych. Oczywiście, rekomendację otrzymało także nagrodzone Repozytorium.

Kapituła nagrody nie wskazała żadnego produktu, który zasłużyłby na miano Hitu 2017, ale udzieliła dwóch rekomendacji. Otrzymały je Tabloy.com wersja 1, firmy MDN Group, aplikacja umożliwiająca kompleksowe zaopatrzenie sprzedawców w materiały marketingowe, oraz usługę InsERT firmy Navireo, będącą kompleksowym systemem do zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

Według Kapituły, na miano Hit 2017 r. w branży Energetyka, Paliwa i Chemia zasłużył system Asseco Poland, czyli Asseco Utility Management Solutions. To ] rozwiązanie informatyczne zapewniające kompleksową obsługę wszystkich obszarów działalności sektora utility, począwszy od wytwarzania przez przesył i dystrybucję po sprzedaż. AUMS otrzymał również rekomendację Kapituły obok Uinnova 1.0, produktu firmy Aplitt , który pozwala na wizualizację w 3D urządzeń w serwerowanich, jak również warstw logicznych, aplikacji, baz danych czy warstwy sieciowej. Rekomendację Kapituły uzyskał także usługa Zarządzanie drukiem firmy Aplitt, obejmująca kompleksowe rozwiązania, służące do zarządzania drukami, dokumentami oraz ich przepływem w firmach.

Laureaci odebrali nagrody i na Gali Techno Biznes, która odbyła się 5 kwietnia 2017 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.