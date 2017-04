Enea kupiła za ok. 1,26 mld zł Elektrownię Połaniec, przy finansowaniu transakcji skorzystała głównie ze środków własnych, w tym także ze środków pozyskanych w ramach pierwszej publicznej emisji oraz emisji dostępnej w ramach programu gwarantowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) – poinformował bank w komunikacie

W ostatnich latach Enea skorzystała z dwóch programów emisji obligacji. Jedną z nich, dotyczącą Programu Emisji Obligacji do 1 mld zł zawarła z BGK w maju 2014 r. oraz drugą do 700 mln zł w grudniu 2015 r.

Środki z emisji obligacji w ramach tych umów posłużyły do kupna akcji LW Bogdanka, jak również finansowania inwestycji Grupy Enea, a także w części właśnie do nabycia akcji ENGIE Energia Polska S.A.

Zgodnie ze strategią realizujemy ambitny program inwestycyjny, finansujemy go z środków własnych, ale również między innymi z pieniędzy pozyskanych w ramach współpracy z BGK. Nabywając 100 proc. akcji ENGIE Energia Polska, spółki, do której należy Elektrownia Połaniec staliśmy się drugim, największym wytwórcą energii w Polsce. Wszystkie inwestycje, które finansujemy we współpracy z BGK wpływają więc nie tylko na rozwój Grupy, ale także na bezpieczeństwo energetyczne kraju – powiedział Mikołaj Franzkowiak, wiceprezes Enei ds. finansowych.