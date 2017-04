Ministerstwa rozwoju i finansów próbują wypracować kompromis obejmujący zachęty i ulgi podatkowe dla inwestorów, jak i wpływy z podatku dla firm - powiedział wiceminister finansów Paweł Gruza. Wiceszef MF wystąpił na spotkaniu Amerykańskiej Izby Handlowej w Warszawie

Wiceminister finansów Paweł Gruza zaznaczył, że rozumie wyzwanie związane z położeniem Specjalnych Stref Ekonomicznych oraz potrzebami inwestorów.

Oczywiście było by miło, gdyby cała Polska była specjalną strefą ekonomiczną - zauważył, odpowiadając na pytanie dotyczące rozważań na temat rozszerzenia SSE.

Wskazał jednak, że ministerstwa rozwoju i finansów próbują wypracować kompromis dotyczący zachęt i ulg podatkowych, które przełożą się na zwiększenie inwestycji w kraju, a z drugiej strony – na wpływy z CIT.

Według niego, resort finansów zdaje sobie sprawę z tego, co z podatkiem od osób prawnych dzieje się w otoczeniu Polski; przypomniał, że na Węgrzech został on obniżony poniżej wartości jednocyfrowej (od stycznia 2017 r. 9 proc.), wspomniał też o planach brytyjskiej premier Theresy May dotyczących obniżki CIT.

May w litopadzie ubiegłego roku zapowiedziała, że CIT w Wielkiej Brytanii po wyjściu z Unii Europejskiej będzie najniższy ze wszystkich państw grupy G-20. Od 1 kwietnia wynosi 19 proc. W Polsce obowiązują dwie stawki CIT: 19 proc. i 15 proc.

Gruza poinformował też, że głównym celem resortu finansów jest uszczelnienie systemu podatkowego, w tym zamknięcie wycieku VAT, także w branży e-commerce.

Próbujemy zaprojektować system dużo lepszy niż w innych krajach Europy, będzie przystawał do potrzeb i mamy nadzieję przyniesie pozytywne efekty. Próbujemy zamknąć lukę w VAT w e-commerce. Wraz ze wzrostem e-commerce niewydolność w tym obszarze staje coraz bardziej wyraźna i trzeba się z nią zmierzyć. Nie możemy więc koncentrować się na starym, dobrym handlu detalicznym, musimy skoncentrować się też na e-commerce, który jest przyszłością - powiedział wiceminister.

