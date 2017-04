Konieczność posprzątania „biznesowego układu” pozostawionego przez ludzi związanych z poprzednimi władzami, czyli duże zmiany w formie organizacji Grupy Energa, ograniczenie liczby prezesów, dyrektorów i członków zarządów w poszczególnych spółkach zapowiedział Daniel Obajtek, prezes Energi. Omówił także potrzebę zmniejszenia liczby spółek i zapowiedział obcięcie wydatków na kancelarie prawne, niepotrzebne ekspertyzy, PR i – jak się wyraził – „opinie do opinii na opinie”

Prezes Energii odwołał się do ponad 50 spółek powołanych w obrębie Grupy przez poprzednie władze spółki. Zdaniem działaczy Prawa i Sprawiedliwości funkcjonowały one przede wszystkim jako synekury dla lokalnych działaczy Platformy. Prezes Obajtek nie chciał mówić o szczegółach dotyczących ewentualnych zarzutów dla zarządzających tymi spółkami. Zapowiedział jedynie, że ich liczba będzie zmniejszona a całość organizacji Grupy Energa poddana zostanie głębokiej restrukturyzacji.

Przypomniał także, że zarząd spółki prowadzi aktualnie rozmowy ze związkowcami działającymi w Grupie Energa i dodał, że w najbliższym czasie stronie społecznej zostanie przedstawiony projekt zmian. Nie chciał jednak opowiadać o konkretach dotyczących „biznesowego układu” funkcjonującego na Pomorzu.

Pewne sprawy są sprawdzane, niekoniecznie przez prokuraturę, bo są też inne organy, które badają pracę zarządzających spółkami. Kilka spraw zostało zgłoszonych, są aktualnie procedowane, nie wiem jak to się zakończy. Nie chciałbym jednak tak mocno odnosić się do historii. 48 firm i niszczenie tzw. core biznesu Energi jest faktem. Nie reformowano Grupy dlatego, że trudno się przekształca firmę funkcjonującą w swoim mateczniku. Teraz będziemy to zmieniać, już dokonaliśmy dużych cięć, czekają nas kolejne. Nie chcemy jednak zagmatwać się tylko w grzebaniu w przeszłości. Jeśli jest jakaś nieprawidłowość, to są odpowiednie organy, które powinny się tym zajmować.