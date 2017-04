W ocenie przewodniczącego Rady Polityki Pieniężnej, Adama Glapińskiego, nie ma przesłanek do podwyżki stóp procentowych w tym roku. RPP pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie.

Do końca tego roku stopy nie będą zmienione, nie ma powodu, w mojej ocenie, nie ma przesłanek, żeby o tym w tej chwili myśleć, ten rok wydaje się absolutnie nieprawdopodobny, a w przyszłym roku, to zobaczymy. Dla mnie wygląda to tak, że i w przyszłym roku nie powinny zostać podwyższone, ale mogę zostać przegłosowany – powiedział Adam Glapiński, prezes NBP i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej na konferencji prasowej po posiedzeniu Rady.

W komunikacie po posiedzeniu Rady czytamy, że w marcu ceny surowców na rynkach światowych obniżyły się, pozostając jednak powyżej poziomu sprzed roku. W efekcie roczne wskaźniki inflacji w wielu krajach są wyraźnie wyższe niż w ub.r., jednak ich wzrost wyhamował. Jednocześnie inflacja bazowa w wielu gospodarkach, w tym strefie euro, jest nadal niska, co wiąże się z wciąż słabą presją popytową. W ocenie Rady, w kolejnych kwartałach inflacja ustabilizuje się na umiarkowanym poziomie. Stabilizacji dynamiki cen w kolejnych kwartałach będzie sprzyjać wygasanie efektów wcześniejszego wzrostu cen surowców na rynkach światowych, przy jedynie stopniowym zwiększaniu się wewnętrznej presji inflacyjnej związanej z poprawą krajowej koniunktury. W efekcie ryzyko trwałego przekroczenia celu inflacyjnego w średnim okresie jest ograniczone.

Inflacja lekko się obniży o jakieś 0,2 proc. i ustabilizuje się w przyszłym roku na poziomie 2,0 proc. - powiedział Glapiński.

Od kilku tygodni obserwujemy rewizje ośrodków i wychodzi im in plus wzrost gospodarczy, istnieją ośrodki, które wskazują, ze wzrost gospodarczy może sięgnąć w Polsce do 4 proc. Projekcja marcowa pokazuje nam ścieżkę, która utwierdza nas w doktrynie, że należy obserwować jeśli nie zaistnieją w najbliższych kwartałach szoki, to na koniec roku inflacja będzie oscylować w granicach 2,0 proc. nie przekroczy tych 2,0 proc. - powiedział na konferencji Rafał Sura, członek RPP.