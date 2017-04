Tak jak każda edycja konkursów technologicznych Gazety Bankowej, także i tegoroczna uświetniona została debatą ekspertów. Jak rozwijać się będzie technologia w finansach? Kto tworzy innowacje? Dlaczego Polacy tak sprawnie tworzą i akceptują najnowsze technologie?

W tegorocznej debacie Gazety Bankowej udział brali: Piotr Woźny, były podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, Aleksandra Agatowska, członek zarządu PZU Życie, Magdalena Dziewguć z Google Cloude oraz Marek Girek prezes Techno Park oraz Cube ITG.

Debatujący na początku odpowiedzieli na pytanie redaktora naczelnego Gazety Bankowej Macieja Wośki na temat motorów innowacji a także tego jak szybko Polacy potrafią przyswajać innowacje, technologie.

Co jest motorem innowacji? Niektórzy utrzymują, że państwo - mówił Woźny i dodawał - inni, że prywatni przedsiębiorcy - Polska ma znakomicie rozwiniętą bankowość elektroniczną, mobilną oraz rynek telekomunikacyjny. To sprawia, że innowacje postrzegamy jako coś naturalnego.

Woźny wskazywał też, iż polski rząd w ostatnim czasie także posługiwał się innowacyjnymi rozwiązaniami podczas wprowadzania nowych świadczeń bądź pomocy dla obywateli:

Ekosystem bankowości internetowej, mobilnej sprawia, że wprowadzenie takich rozwiązań jak 500 Plus czy PIT WZ tworzą system sprzyjający rozwojowi innowacji.

Z kolei Aleksandra Agatowska z PZU Życie odniosła się do kwestii innowacji w codziennym kontakcie firm z klientami:

Agatowska wskazywała, iż rola Spółek Skarbu Państwa jest tutaj szczególna:

Magdalena Dziewguć z Google Cloude sprzeciwiła się identyfikowaniu technologii z innowacjami. Zamiast tego proponuje spojrzeć na przyczyny powstawania takich a nie innych rozwiązań:

Tymczasem Marek Girek z Techno Park, Cube ITG postanowił poruszyć sprawę cyberbezpieczeństwa:

Z całą pewnością cyberbezpieczeństwo to pewien wyścig krytyczny grup - jedna chroni daną informację, druga chce zdobyć nielegalnie daną informację. To wyścig umiejętności, socjologii działania - pewna gra. Nie ma rozwiązań idealnych, natomiast skłonność do ryzyka, tworzenie potencjalnych miejsc ataku jest pochodną potrzeby dostępu do informacji. Tak więc użytkownik także musi oceniać na ile bezpieczna jest jego informacja i na ile też chce ją szerzej udostępnić.