Chcemy zaprezentować podczas Expo 2017 jednoznaczny przekaz czym jest polska gospodarka i co mogą zaoferować polscy przedsiębiorcy – powiedziała Jadwiga Emilewicz, wiceminister rozwoju podczas konferencji poświęconej zbliżającemu się EXPO 2017 w Astanie (Kazachstan).

Tematem przewodnim tegorocznego Expo jest „Energia przyszłości”.

Problemy energetyczne i ochrona środowiska to realne zagrożenia, z którymi borykają się nie tylko kraje azjatyckie, ale także Stany Zjednoczone i kraje Europy – mówiła Emilewicz.

Polscy przedsiębiorcy, uczestniczący w Expo mogą liczyć na wsparcie finansowe na działania promocyjne w Kazachstanie.

Najmilej widziane są firmy z branży energetycznej. Reprezentujący energetykę wiatrową, przetwarzanie biomasy, energię tradycyjną, opartą na węglu. Proponujemy promocję branży i indywidualnych przedsiębiorców. Program indywidualny obejmuje m.in. wsparcie finansowe ze środków unijnych na działania promocyjne na terenie Kazachstanu – mówiła Nina Dobrzyńska, zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Jak dodaje Emilewicz, znaczenie Kazachstanu dla polskich firm wynika z jego położenia na szlaku między Chinami a Europą.

Podczas Expo chcemy rozmawiać o naszym udziale w „nowym jedwabnym szlaku”, Kazachstan jest jednym z jego przyczółków – mówiła.

Dodała także, że zadaniem organizatorów polskiego udziału w Expo jest przygotowanie przedsiębiorcom odpowiedniej podstawy do rozmów o współpracy i pomoc w znalezieniu partnerów biznesowych.

Jednym z celów udziału w tym wydarzeniu będzie promocja Łodzi, jako miasta kandydującego do organizacji Expo w 2022 r., a poświęconej rewitalizacji obszarów miejskich i terenów poprzemysłowych.

Prowadzimy intensywne działania na wszystkich szczeblach, aby właśnie tutaj, w Łodzi odbyło się Expo w 2022 r. Z nieformalnych rozmów z tymi, którzy tutaj przyjeżdżają i oceniają wynika, że są zadowoleni i mamy nadzieję, że to Expo zostanie w Polsce zorganizowane – mówiła Emilewicz.

Międzynarodowa wystawa Astana Expo 2017 potrwa od 10 czerwca do 10 września w stolicy Kazachstanu. Polska dysponuje powierzchnią ok. 400 m.kw., w ramach której powstanie dwukondygnacyjna ekspozycja o powierzchni ok. 700 m.kw. Dzień Polski zaplanowano na 7 września.