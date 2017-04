TAURON Polska Energia znalazł się w gronie laureatów rankingu Transparentna Spółka Roku 2016 za przejrzystość biznesu i jakość komunikacji z rynkiem.

Ranking, organizowany przez Gazetę Giełdy i Inwestorów „Parkiet” oraz Instytut Rachunkowości i Podatków, powstał w oparciu o badanie ankietowe, w którym oceniano trzy najważniejsze obszary komunikacji z rynkiem, tj. sprawozdawczość finansową i raportowanie, relacje inwestorskie i zasady ładu korporacyjnego.

Wyniki zostały ogłoszone 6 kwietnia podczas debaty na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Działania TAURON w zakresie komunikacji z rynkiem kapitałowym były wielokrotnie doceniane: w dwóch edycjach badania przeprowadzonego przez Izbę Domów Maklerskich oraz Gazetę Giełdy i Inwestorów „Parkiet” relacje inwestorskie Taurona zostały uznane za najlepsze wśród spółek z indeksu WIG30.

W roku 2014 spółka otrzymała od Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych wyróżnienie „Heros Rynku Kapitałowego” za aktywną komunikację z inwestorami indywidualnymi.

TAURON Polska Energia trzy razy z rzędu (w roku 2014, 2015 i 2016) otrzymał nagrodę główną w organizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków w konkursie „The Best Annual Report” za najlepszy raport roczny, dołączając do elitarnego grona „The Best of The Best”, skupiającego spółki stosujące najwyższe standardy raportowania.