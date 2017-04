Stopa bezrobocia rejestrowanego spadła w marcu do 8,2 proc. wobec 8,5 proc, w lutym. Tak dobrego wyniku w marcu nie było od 26 lat – poinformowało Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Liczba bezrobotnych na koniec marca br. wyniosła 1,33 mln osób i w porównaniu do końca lutego 2017 roku spadła o 57,7 tys. osób (o 4,2 proc.). W tym samym okresie ubiegłego roku (marzec 2016 - luty 2016) liczba bezrobotnych spadła o 52,2 tys., czyli o 3,2 proc. W porównaniu z marcem poprzedniego roku to spadek o 274,8 tys. osób (17,2 proc.) - informuje resort.

Z informacji ministerstwa wynika, że liczba bezrobotnych w marcu br. spadła we wszystkich województwach – najsilniej w świętokrzyskim (o 5,4 proc.), zachodniopomorskim oraz pomorskim (po 5,3 proc.). Pracodawcy zgłosili w marcu br. do urzędów pracy 167,5 tys. wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. To o 30 tys. więcej, niż miesiąc temu. Liczba ofert pracy w urzędach pracy w marcu br. była najwyższa od ponad 20 lat.

Wzrost liczby wolnych miejsc pracy odnotowano w 13 województwach - od 10,4 proc. w województwie dolnośląskim (wzrost o 1,4 tys. ofert) do 40,6 proc. w województwie podlaskim (wzrost o 1,2 tys. ofert). Najniższe bezrobocie występuje w województwie wielkopolskim (5 proc.), a najwyższe w warmińsko-mazurskim (14,1 proc.). Bezrobocie spadło we wszystkich województwach województwach. Najsilniej (o 0,6 pkt. proc.) w świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim.