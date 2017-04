Sytuacja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest dobra, emeryci i renciści mogą spać spokojnie, nie martwiąc się o swoje emerytury - zapewniła szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska, odnosząc się do prognozy wpływów i wydatków FUS w kolejnych latach.

Podczas czwartkowej konferencji prasowej Rafalska mówiła o prognozach wpływów i wydatków FUS na 2018 r. i kolejne lata, które pojawiły się w ostatnim czasie.

W tych różnych prognozach, w zależności od tego, gdzie przyłożymy ucho, deficyt Funduszu Ubezpieczeń Społecznych szybował nawet do kwot sześćdziesięciu paru miliardów złotych (...), czym skutecznie straszono polskich emerytów" - powiedziała.

Zwróciła w tym kontekście uwagę na bilans Funduszu Ubezpieczeń Społecznych za 2016 r. Przypomniała, że prognozowany deficyt był na poziomie 50 mld 54 mln zł, natomiast wykonanie tego deficytu za 2016 r. wyniosło 45 mld 321 mln, a więc deficyt mniejszy niemal o 5 mld zł.

Jeślibyśmy to oceniali w kategoriach wydolności FUS, a więc wydolności mierzonej procentowo, jeśli chodzi o wpływy od FUS-u i zdolność pokrycia z tych wpływów wypłacalności emerytur, rent i wszystkich świadczeń, które realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ta wydolność FUS-u wyniosła w 2016 r. 74 proc., poprawiła się o 2 punkty procentowe w stosunku do 2015 r. i była to wydolność podobna jak w 2007 r., kiedy PKB w Polsce wyniosło 7 proc. - powiedziała Rafalska.