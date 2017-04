Ogłoszenie blisko 190 przetargów na kolei o wartości ok. 6 mld zł oraz podpisanie prawie 300 umów za prawie 26 mld zł zaplanowano do końca tego roku - poinformowało w piątkowym komunikacie Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

W zaktualizowanym programie kolejowym wartość zadań, które mają zostać zrealizowane, sięga około 66,5 mld zł. Dzięki zmianie programu przebudowywanych zostanie w sumie 9 tys. km torów, a nie 8,5 tys. km, jak planowano wcześniej.

Według ministerstwa tylko w 2016 r. w ramach kolejowego programu ogłoszono ponad 300 przetargów.

Aktualizacja Krajowego Programu Kolejowego (KPK) "spłaszcza" rozłożenie nakładów w latach 2019 (o ok. 15 proc.) oraz 2020 (o ponad 20 proc.) w stosunku do pierwotnych założeń. Jak wyjaśnia resort, zmniejszenie poziomu wydatków w kluczowych latach realizacji KPK wynika z niewystarczającego potencjału wykonawców i pozwoli na uniknięcie ryzyka wzrostu cen materiałów.

W ramach KPK od listopada 2015 r. do kwietnia 2017 r. ogłoszono 559 przetargów wartych ponad 20 mld zł. W tym czasie podpisano 456 umów z wykonawcami.

Resort podkreślił, że dzięki uproszczeniu i przyspieszeniu procedur związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji, aktualizacji KPK oraz zmianie ustawy o transporcie kolejowym, PKP PLK mogą realizować ambitny program modernizacji infrastruktury.

Jak zaznaczyło ministerstwo, dla sprawnej realizacji inwestycji na kolei niezbędne było przywrócenie dialogu z branżą.

Głos branży w sprawie realizacji inwestycji jest dla nas bardzo cenny. To bardzo istotne, by wiedza, doświadczenie i propozycje fachowców w dziedzinie inwestycji kolejowych zostały wykorzystane i wysłuchane - powiedział cytowany w komunikacie minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.

Po to, by usprawnić realizację inwestycji i wyciągać wnioski z doświadczeń z wykonania dotychczasowych zadań, przywrócono regularne spotkania przedstawicieli sektora kolejowego w ramach Forum Inwestycyjnego. W wielu kwestiach udało się już wypracować kompromis oczekiwany przez rynek - poinformowano w komunikacie.

Forum Inwestycyjne zrzesza przedstawicieli PKP PLK SA, branży wykonawców inwestycji kolejowych i producentów materiałów, resortu infrastruktury oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Jego celem jest m.in. prowadzenie dialogu oraz wypracowywanie rozwiązań usprawniających proces inwestycyjny, w szczególności wzorów dokumentów (np. umów).

Powołana została również Rada Ekspertów do spraw działań, mających na celu optymalizację procesu realizacji inwestycji kolejowych. Stanowi ona podstawową platformę współpracy podmiotów zaangażowanych w zakresie wdrożenia rozwiązań proponowanych przez Forum Inwestycyjne.

Pasażerowie coraz częściej wybierają ofertę przewoźników kolejowych. I tak PKP Intercity zanotowało po raz pierwszy od lat dodatni wynik finansowy na poziomie 47 mln zł, przychody ze sprzedaży biletów sięgnęły 1,77 mld zł, a spółka przewiozła ponad 38,5 mln osób.

Wyniki finansowe i wzrost liczby przewiezionych przez PKP Intercity osób pokazują, że pasażerowie coraz częściej wybierają ofertę tej spółki, bo jest ona dobrze przygotowana. Po latach tendencji spadkowej następuje wzrost zaufania pasażerów do przewoźników kolejowych - powiedział cytowany w komunikacie minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Dzięki realizowanym inwestycjom poprawia się bezpieczeństwo i komfort podróżowania koleją. Przykładowo na liniach Poznań - Wrocław, Warszawa - Lublin, Kraków - Katowice czy Warszawa - Białystok rośnie atrakcyjność kolejowego transportu pasażerskiego między aglomeracjami. Poprawia się także komfort podróżowania pociągami w aglomeracjach. Prowadzone są prace na linii obwodowej w Warszawie, na linii Kraków Główny Towarowy - Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej na odcinku Kraków Główny - Kraków Płaszów - Kraków Bieżanów czy na linii Sosnowiec - Katowice - Tychy.

Dzięki prowadzonym modernizacjom skraca się czas podróży: np. na trasie z Warszawy do Lublina skrócił się on do 1 h 30 minut z 2 h 15 minut.

Prowadzone są też inwestycje zwiększające komfort obsługi na stacjach i przystankach kolejowych. Powstają nowe, wyższe perony, które ułatwiają wsiadanie i wysiadanie z pociągu, perony są wyposażane w pasy ostrzegawcze dla niewidomych i słabowidzących, a dojścia do peronów – w pochylnie. Budowane są windy, wprowadzane jest również czytelne oznakowanie na stacjach, nowe oświetlenie, wiaty i ławki - napisano w komunikacie.

Montowane jest lepsze oświetlenie oraz monitoring przejść i peronów.

Poprawia się też bezpieczeństwo ruchu kolejowego i drogowego. Budowane są bezkolizyjne przejazdy nad lub pod torami, zwiększa się także poziom zabezpieczeń na przejazdach kolejowo - drogowych.

Na podst. PAP