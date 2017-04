Eksperci alarmują: - branża transportowa potrzebuje wykwalifikowanych kierowców. To poważny problem, który coraz mocniej widać na rynku pracy. Zdaniem fachowców, na tę chwilę brakuje już około 100 tysięcy osób do pracy w transporcie, a do 2025 roku ta liczba przekroczy 300 tysięcy osób.

Sprawa jest poważna, bo przecież polski transport drogowy to bardzo ważna część naszej gospodarki, który często nazywany jest nawet „polskim przemysłem narodowym”. Nic dziwnego, transport drogowy stanowi od 6,5-10% polskiego PKB, dlatego warto przyjrzeć się pomysłom na walkę z niedoborem wyspecjalizowanych pracowników w tej branży.

Rząd Prawa i Sprawiedliwości przykłada wielką wagę do innowacji. Zrealizowany bardzo profesjonalnie warszawski Kongres Innowatorów może stać się dla polityków okazją, aby sięgać do tych polskich firm, które nie obawiają się zagranicznej konkurencji i z odwagą podnoszą rękawicę rzuconą przez rynek pracy.

Co najważniejsze jednak, czynią to w sposób nowoczesny, nie bojąc się innowacji. Widać to także w branży transportowej, o czym rozmawiamy z Marcinem Wolakiem z Grupy Trans.eu, odpowiedzialnej za wdrożenie platformy transjobs.eu, której celem jest m. in. pomoc osobom szukającym pracy w branży transportowej.

Dzięki algorytmom dopasowującym stworzyliśmy innowacyjną branżową platformę rekrutacyjną, która pozwala pracodawcy dotrzeć niemal natychmiast do doświadczonych kierowców spełniających ich wymagania i szukających aktualnie pracy – mówi Marcin Wolak.

Ale takie strony przecież już istnieją. Na czym polega innowacja? Co jest zupełną nowością w platformie, każdemu pracodawcy sugerujemy również kandydatów na kierowców, którzy chcą pracować w transporcie, ale szukają wsparcia finansowego, które pozwoli im pokryć drogie kursy – mówi jeden z twórców platformy rekrutacyjnej. Jednak naszą misją jest promocja zawodu kierowcy zawodowego i wzbudzanie szacunku dla tego zawodu poprzez akcje marketingowe i komunikacyjne.

Dążymy także do tego, aby dobrzy pracodawcy byli wynagradzani, a ci gorsi brali z nich przykład, w tym celu niedługo odpalamy moduł pozytywnych opinii o pracodawcach. Przede wszystkim wspieramy wszelkie formy szkolenia, które pozwalają taniej lub bezpłatnie uzyskać uprawnienia kierowcy zawodowego przez każdą zainteresowaną osobę – dodaje.

Czy branża oczekuje na takie działania? Jak reagują kierowcy i pracodawcy, którzy słyszą o waszym pomyśle? - Branża wciąż szuka optymalnych rozwiązań, które pozwolą im rozwiązać problem braku pracowników. Platforma TransJobs,eu wystartowała stosunkowo niedawno, ale zainteresowanie jest coraz większe.

Branża wciąż liczy na wsparcie ze strony Państwa, ale sama też zaczyna brać sprawy w swoje ręce. Jak pokazują nasze badania, 60% pracodawców zatrudni osoby bez doświadczenia, a 16% jest gotowa w pełni sfinansować szkolenie inwestując własne środki. Coraz częściej pojawiają się pytania o kandydatów na kierowców oraz ewentualną pomoc finansową możliwą do uzyskania z urzędów pracy czy zalety umowy szkoleniowej/lojalnościowej. Ze swojej strony możemy udostępnić wzory takich umów, oczywiście nieodpłatnie.

Dużo ludzi się do was zgłasza? - Oprócz kierowców, każdego dnia rejestrują się u nas dziesiątki kandydatów na kierowców, czyli osób, które marzą aby swą karierę zawodową związać z pracą za kierownicą. Niektórzy są w trakcie kursów inni liczą na wsparcie finansowe w dowolnej postaci. Dowodzi to, że zawód kierowcy choć nie najłatwiejszy (szczególnie w transporcie międzynarodowym) to cieszy się olbrzymim zainteresowaniem - szczególnie wśród ludzi młodych, ale nie tylko.

Co jesteście w stanie im zaoferować? - Przede wszystkim dostęp do bazy kierowców i kandydatów na kierowców, wsparcie dla organizatorów darmowych (refundowanych) szkoleń dla przyszłych kierowców, także całą bazę informacyjną dotyczącą dostępnych form finansowania szkoleń dla przyszłych kierowców i wzory umów dla pracodawców. Generalnie inicjujemy i wspieramy wszelkie formy aktywizacji zawodowej, szczególnie że praca kierowców zawodowych jest atrakcyjna ze względu na wysokie zarobki, wynoszące od 3 do 8 tys. zł na rękę i stanowi realną alternatywę dla emigracji zarobkowej.

Chcielibyśmy współpracować z Ochotniczymi Hufcami Pracy (wysłaliśmy zaproszenie do współpracy), lokalnymi Urzędami Pracy, ale również rozmawiamy już z kilkoma Ośrodkami Szkolenia Kierowców, które mogą zaproponować wysokie rabaty dzięki współpracy z nami. Te również same się do nas zgłaszają więc za jakiś czas prawdopodobnie będziemy mogli wyjść z ofertą ogólnopolską na naprawdę atrakcyjnych warunkach.

Na organizowane przez was szkolenia zgłasza się sporo osób, co pokazuje, że branża potrzebuje tego typu rozwiązań i czeka na pomoc ze strony osób, które chcą ją modernizować i unowocześniać. Jaka jest twoim zdaniem przyszłość transportu drogowego w Polsce, co czeka całą branżę?

Osobiście chciałbym, żeby za kilka lat polska branża transportowa nie narzekała na podstawowy problem, jakim jest brak wykwalifikowanych pracowników. Mam też nadzieję, że jednocześnie warunki pracy kierowców znacząco się polepszą, dobrzy pracodawcy będą mieć najlepszych pracowników, a reszta będzie się od nich uczyć i na koniec polscy przedsiębiorcy będą mogli skupić się na dalszym podnoszeniu świadczonych usług oraz konkurencyjności na wielu płaszczyznach. Jedno jest pewne, praca w branży transportowej opłaca się tak, jak nigdy w przeszłości. Oczywiście, zarobki w tej branży w Polsce wciąż znacząco odbiegają od zarobków za granicą, jednak biorąc pod uwagę stosunkowo wysokie dochody i relatywnie niskie koszty życia, praca kierowców zaczyna być bardzo intratnym zajęciem, które pozwala na godne życie. Być może dzięki takimi inicjatywom, jak ta opisana powyżej, przy wsparciu władzy centralnej i dzięki pomocy samorządowców, którzy organizują giełdy pracy, to właśnie pracę w branży transportowej będą znacznie częściej wybierać młodzi ludzie w Polsce i rodacy wracający z zarobkowej emigracji.