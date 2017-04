Polska Izba Przemysłu Targowego, zrzeszająca ponad 70 firm, wystąpiła do sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny z wnioskiem o wyłączenie targów spod działania ustawy o zakazie handlu w niedzielę.

Podobne stanowisko zajęli także: Stowarzyszenie Organizatorów Targów, Polska Izba Książki, Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa, Izba Gospodarcza "Grono targowe Kielce".

W piśmie do przewodniczącego sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny prezes Polskiej Izby Przemysłu Targowego Przemysław Trawa zwraca uwagę, że targi i wystawy to wydarzenia służące rozwojowi przedsiębiorstw, promocji towarów i usług, a nie wyłącznie imprezy handlowe.

Jeśli zakaz handlu w niedzielę będzie dotyczył targów, dotknie to bardzo szeroką grupę osób i przedsiębiorstw, zwłaszcza mniejszych i świadczących usługi. W wielu miejscowościach odbywają się targi konsumenckie: kiermasze żywności, książek, targi budowlane. Są organizowane w sobotę i niedzielę, bo wtedy mieszkańcy mają czas, żeby zobaczyć, co jest nowego i to kupić - mówiła PAP wiceprezes Polskiej Izby Przemysłu Targowego, prezes Targów w Krakowie Grażyna Grabowska.