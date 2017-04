Rynki czekają na reakcję Rosji po ataku amerykańskim na syryjskie lotnisko i z wielką uwagą przyglądają się spotkaniu prezydenta USA Donalda Trumpa z prezydentem Chin Xi Jinpingiem. Największym beneficjentem akcji w Syrii, spośród walut, jest jen – uważa Marek Rogalski z DM BOŚ.

Zawsze jest tak, że kiedy dochodzi do globalnego wzrostu ryzyka, a w przypadku ataku na Syrię można mówić, że takie ryzyko wystąpiło, wtedy największym beneficjentem jest jen. Od rana obserwujemy duże wahania na walucie japońskiej. Najniżej USD/JPY był notowany 110,11 teraz ok. 110,60, co wyraźnie wskazuje na nerwowość rynku – mówi Marek Rogalski z DM BOŚ.

Rynki z uwagą obserwują sytuację i czekają na reakcję Rosji.

Rynek raczej czeka na to, co będzie działo się dalej. Jeśli w kolejnych miesiącach dojdzie do ochłodzenia relacji między USA i Rosją, wtedy może się to negatywnie odbić na globalnych nastrojach – uważa Rogalski.